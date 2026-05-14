El Valencia CF no está salvado. ¡Las opciones de posible descenso a Segunda!

Jon Martín marcó un gol antes de la media hora y daba por salvado virtualmente al Valencia CF después de su punto contra el Rayo Vallecano. Un resultado que a falta de dos jornadas lograba la permanencia en Mestalla, pero que al mismo tiempo daba por finalizada de nuevo la temporada en otro año lamentable. Porque la salvación era solo la confirmación de que las últimas dos jornadas se iban a vivir sin tensión, ni competitividad. O al menos sin nada en juego, algo que deja a la afición del cuadro de Corberán de nuevo con la sensación de un vacío interminable. Sin embargo, Stuani es eterno y un tanto del uruguayo volvió a dejar al Valencia CF con problemas. Es muy complicado, prácticamente imposible, pero el Valencia CF continúa con opciones de bajar a Segunda. ¿Cuáles son las opciones?

La jornada 37

En la próxima jornada el Valencia CF tiene que visitar San Sebastián para medirse a la Real Sociedad y el primero de los resultados que debe darse es el de la derrota contra el conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo. El segundo choque que influye directamente en el futuro del Valencia CF en Primera División es el Oviedo-Alavés. Quique Sánchez Flores, en caso de lograr la victoria, sería el primero en colocar al cuadro de Corberán al borde del precipicio. Después, Osasuna debería ganar al Espanyol en el choque directo entre dos equipos que se están también jugando la vida. O bien una victoria perica pero con distintos ganadores en la 38. Es decir, Osasuna ganando uno y el Espanyol otro.

Valencia VLC SPD partido de fútbol de Liga EASPORTS entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano / F. CALABUIG

El siguiente marcador es el de un triunfo granota contra el Mallroca en el Ciutat de Valencia. Mientras que una victoria del Elche contra el Getafe sería el siguiente paso a ese posible descenso. En esa misma jornada, el Girona debería ganar al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano para dar pie a esa posibilidad dramática.

La jornada 38

En la última jornada, el Valencia CF recibe en Mestalla al Barcelona y una derrota seguiría generando esa opción. Por su parte, en el Girona-Elche un empate entre ambos les salvaría de caer a Segunda y dejarían al Valencia en esas posiciones de descenso, ya que con 43 puntos el golaveraje del cuadro de Corberán está perdido en caso de empate único con el conjunto de Eder Sarabia. Con Osasuna y el Espanyol el supuesto es el explicado en la jornada 37 (una victoria de cada uno). Mientras, el Alavés debería ganar al Rayo en ese último encuentro del año en Mendizorroza para salvar la categoría y el Levante UD al Betis en La Cartuja.

Hay otras posibles combinaciones todavía más complicadas a priori de darse en las que el Valencia CF también perdería la categoría y es que en un cuádruple empate con Elche, Mallorca y Osasuna, el cuadro de Corberán sería el principal damnificado y conjunto que perdería la categoría. Para que eso se diera, Elche, Mallorca, Osasuna y Valencia deberían acabar el curso con 43 puntos. Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto en Twitter/x) es un seguro en cuanto a porcentajes y ya ha trazado cuántas tiene matemáticamente el Valencia CF de perder la categoría.

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Ahora, el equipo de Corberán deberá ponerse manos a la obra para tratar de salvar la categoría cuanto antes de manera matemática y dejar de sufrir en otra temporada que es para el olvido y que demuestra que desde la llegada de Meriton son más los años negros, que los de alegrías.