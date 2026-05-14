El Valencia CF dice adiós a la Copa de Campeones en Granada

El Valencia CF Juvenil A de Euge Ribera quedó eliminado de la Copa de Campeones tras caer por 2-1 ante el Granada CF en un encuentro muy exigente. El conjunto valencianista se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Hugo Poveda en el minuto 26 con el que empataba la eliminatoria (1-2 en la ida), pero no logró mantener la ventaja y terminó cediendo ante la reacción local como en la ciudad deportiva de Paterna.

El Juvenil A volvió a acusar los mismos problemas que ya mostró en el encuentro de ida disputado en Mestalla, donde tampoco consiguió sostener su ventaja. Con esta derrota, el equipo dirigido por Euge Ribera pone fin a su participación en la Copa de Campeones.

A pesar de la eliminación, la temporada es top. El conjunto valencianista se proclamó campeón de liga del Grupo 7 de División de Honor, certificando así una temporada sobresaliente en otro éxito de la ciudad deportiva de Paterna que dirige Luis Martínez.

Grandes números

El juvenil valencianista reedita así el título conseguido la temporada pasada en División de Honor con una combinación de los jugadores que ya fueron campeones la pasada temporada y jugadores que se han incorporado en gran medida del VCF Juvenil B. Los números hablan por sí solos con 23 victorias 3 empates y solo 3 derrotas.

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Sobreponerse a la adversidad

El título premia a una temporada en que el VCF Juvenil A ha sido el más regular del grupo, sabiendo mantener el pulso especialmente en un tramo complicado de la temporada en el mes de enero en que la presencia en la Copa del Rey y la aportación de jugadores al VCF Mestalla provocó un pequeño bache del que el equipo supo rehacerse.