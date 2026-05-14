Foulquier habla de su situación en el Valencia CF y de Renzo Saravia: "Antes no jugaba, ahora sí y creo que lo está haciendo muy bien"

El Valencia CF se mide este jueves al Rayo Vallecano en un partido donde de nuevo es titular Renzo Saravia. El argentino llegó en invierno como solución de urgencia ante las constantes ausencias de Thierry Rendall y además Foulquier también tuvo problemas físicos. El parche de Unai Núñez en el lateral se usó en ocasiones, y además rindiendo bien, pero en las últimas jornadas ha sido Renzo Saravia quien ha estado ocupando esa zona. Foulquier, ante los micrófonos de DAZN, habló sobre esa situación. "Al principio no jugaba y ahora está jugando y creo que lo está haciendo bien. Todo el que venga para sumar y para ayudar como lo está haciendo yo encantado", explicó.

Foulquier, haciendo pesas / VCF

Por otra parte, Foulquier también analizó el mal momento del equipo este año y asumió con naturalidad los problemas que ha tenido el conjunto de Corberán para lograr victorias. "El Valencia es un club exigente, en el fútbol hay momentos difíciles. En los buenos no hay que venirse arriba, en los difíciles no somos lo peor de la vida. Segiur trabajando y seguramente llegarán tiempos mejores", señaló.

La fuerza de Mestalla

Foulquier quiso destacar evidentemente la fuerza que tiene Mestalla en la mayoría de los partidos y dejó claro que el último enfrentamiento contra el Atlético de Madrid todavía duele por la forma en la que se produjo la derrota y sobre todo por ser delante de la grada de Mestalla, que tanta fuerza tiene de normal. "La verdad que el último partido en casa ha sido complicado, pero cuando nos da nos da muchísimo. Hay veces que ganamos partidos solo con la afición, hay que darles a la afición porque cuando nos dan, nos dan más de lo que se piensan", explicó.

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"La verdad que el míster es un apasionado del Valencia y del fútbol en general. Cuando no hay resultados como él quisiera sufre. Hay que dar lo máximo, es lo que se espera de jugadores, de entrenadores y de empleados del club", señaló Foulquier, quien antes había explicado en qué punto se encuentra su recuperación. "Estoy en fase de readaptación con los preparadores, para volver cuanto antes", señaló.