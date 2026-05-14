Directo | Valencia CF - Rayo Vallecano: LaLiga EA Sports, en vivo

La máxima igualdad en la clasificación y el mal rendimiento del Valencia CF le sitúan ante un escenario prácticamente inédito: un partido en la jornada 36 que puede marcar la diferencia entre luchar por no descender o por clasificarse para competición europea. Los de Carlos Cobrerán no son máximos candidatos para ninguno de los dos finales, por lo que en Mestalla se testará por encima de todo el sentido de la responsabilidad del equipo, que sabe que ha vuelto a estar por debajo de las expectativas y que no puede darle más disgustos a su gente, que si hay un uno por ciento de posibilidades de quedar entre los ocho primeros tiene que pelearla hasta el final.

En esta tesitura regresa el equipo a Mestalla, después de recibir el día del Atlético de Madrid la mayor bronca en lo que va de temporada con constantes cánticos contra entrenador y jugadores y de ganar de forma inesperada en San Mamés al Athletic Club, tres puntos que a juzgar por los resultados de la jornada le han evitado lo que habría sido una debacle mayúscula y un partido prácticamente a vida o muerte contra el Rayo Vallecano.

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Horario y dónde ver el Valencia - Rayo Vallecano por TV

El Valencia - Rayo Vallecano se disputará el jueves 14 de mayo de 2026 en Mestalla a partir de las 19 horas. El choque podrá verse por televisión a través de DAZN y seguir por internet en Superdeporte.

ESTE ES EL ONCE DEL RAYO VALLECANO

Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Renzo Saravia; Pepelu, Guido, Guerra; Diego López, Rioja y Hugo Duro