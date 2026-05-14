Baja importantísima en la Real Sociedad contra el Valencia CF en la jornada 37

La Real Sociedad perderá a una de sus piezas más desequilibrantes para el encuentro de este próximo domingo 17 de mayo frente al Valencia. Ander Barrenetxea vio la quinta cartulina amarilla de la temporada en el duelo disputado ante el Girona, una circunstancia que acarrea sanción y le impedirá estar disponible para el compromiso liguero en Mestalla. Además, el extremo salió lesionado en el primer tiempo por lesión.

Ander Barrenetxea of Real Sociedad celebrates after scoring the team's third goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Sociedad at El Sadar on November 22, 2025, in Pamplona, Spain. AFP7 22/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El extremo donostiarra llegaba apercibido a esta jornada 36 y la amonestación recibida termina convirtiéndose en una baja sensible para el conjunto txuri-urdin en un tramo decisivo del campeonato, teniendo en cuenta además que el cuadro de Matarazzo todavía se está jugando la clasificación europea. Su ausencia supone, además, una noticia positiva para el Valencia de Carlos Corberán, que no tendrá enfrente a uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla vasca.

Barrenetxea está firmando una de las mejores temporadas de su carrera y se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos de la Real Sociedad. Su velocidad, capacidad para romper líneas y desequilibrio en el uno contra uno le han convertido en un futbolista fundamental dentro del esquema donostiarra.

Noticias relacionadas

El atacante fue además protagonista en uno de los momentos más importantes del curso al marcar en la final de la Copa del Rey conquistada por la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Un rendimiento que también le ha colocado en el radar de la selección española de cara al Mundial de este próximo verano, donde podría estar presente.