Baja importantísima en la Real Sociedad contra el Valencia CF en la jornada 37
El técnico Pellegrino Matarazzo no podrá contar con uno de los futbolistas más desequilibrantes de la temporada en el cuadro donostiarra
El extremo vio la quinta amarilla del curso y además salió lesionado
La Real Sociedad perderá a una de sus piezas más desequilibrantes para el encuentro de este próximo domingo 17 de mayo frente al Valencia. Ander Barrenetxea vio la quinta cartulina amarilla de la temporada en el duelo disputado ante el Girona, una circunstancia que acarrea sanción y le impedirá estar disponible para el compromiso liguero en Mestalla. Además, el extremo salió lesionado en el primer tiempo por lesión.
El extremo donostiarra llegaba apercibido a esta jornada 36 y la amonestación recibida termina convirtiéndose en una baja sensible para el conjunto txuri-urdin en un tramo decisivo del campeonato, teniendo en cuenta además que el cuadro de Matarazzo todavía se está jugando la clasificación europea. Su ausencia supone, además, una noticia positiva para el Valencia de Carlos Corberán, que no tendrá enfrente a uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla vasca.
Barrenetxea está firmando una de las mejores temporadas de su carrera y se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos de la Real Sociedad. Su velocidad, capacidad para romper líneas y desequilibrio en el uno contra uno le han convertido en un futbolista fundamental dentro del esquema donostiarra.
El atacante fue además protagonista en uno de los momentos más importantes del curso al marcar en la final de la Copa del Rey conquistada por la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Un rendimiento que también le ha colocado en el radar de la selección española de cara al Mundial de este próximo verano, donde podría estar presente.
- Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo
- Juan Roig: 'Ha sido impresionante, estoy feliz por la afición, sólo falta que compremos todos en Mercadona
- Fechas y horario de Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
- Alineaciones probables del Valencia CF - Rayo Vallecano
- El Real Madrid se queda sin dos jugadores clave en la Final Four ante Valencia Basket
- Carlos Soler: 'El Valencia CF no es un club estable
- La respuesta de Corberán a los cánticos de 'Carlos vete ya