Diego López pide "disculpas" por la temporada del Valencia CF y defiende a Corberán: "Se lo curra muchísimo"

Diego López volvió a marcar cinco meses después en el empate (1-1) contra el Rayo Vallecano en Mestalla. El atacante del Valencia CF reconoce que necesitaba algo así a nivel emocional, aunque en su opinión su gol "llega un poco tarde". El Guajín aprovechó su comparecencia pública para pedir "disculpas" por la temporada en nombre de la plantilla y dar la cara por Carlos Corberán: "Es una pena porque el míster nos da muchas soluciones cada semana y se lo currra muchísimo". Estas fueron sus palabras en zona mixta:

Su temporada

"La verdad que no está siendo una temporada fácil para mí. Este me ha tocado un poco sufrir más a nivel personal, físicamente también. No estoy dando lo mejor de mí, como sí se vio al final de la temporada pasada. Este gol me ha ayudado mucho a nivel emocional porque creo que lo necesitaba".

El gol

Ojalá este gol me anime un poco, aunque quizá haya llegado un poco tarde. Aun así, también es un año que me sirve para crecer de cara a próximas temporadas. Estoy contento por el gol, aunque dolido por el resultado"

Mestalla

"Sí obviamente, entendemos el cabreo de la afición. Está siendo un año complicado para todos. Quiero darles las gracias porque hoy ha sido una pasada y han estado increíbles. Ver a la afición tan entregada un jueves a las siete de la tarde".

Valencia VLC SPD partido de fútbol de Liga EASPORTS entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano / Francisco Calabuig / LEV

Disculpas

Estamos dolidos porque creo que se merecen mucho más. En ningún momento de la temporada hemos estado al nivel y solo podemos pedirles disculpas por la actitud y agradecerles el apoyo. Tenemos que dar un paso más porque se lo merecen. Están sufriendo mucho y solo queda agradecerles y pedirles disculpas.

Corberán y clasificación

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Hemos querido estar arriba, queriamos ganar, pero sin encontrar el fútbol que queríamos. Es una pena porque el míster nos da muchas soluciones cada semana y se lo currra muchísimo. Nosotros intentamos ayudarle con todo, pero las cosas no han salido como queríamos. Ahora quedan dos partidos y vamos a luchar por conseguir los máximos puntos posibles y acabar lo más arriba posible en la clasificación.