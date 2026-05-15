Las dramáticas cifras del balón parado del Valencia CF
El ABP es uno de los grandes problemas que tiene la eterna lista de males del conjunto de Mestalla: solo hay dos equipos que defienden peor la pelota parada
En la enorme lista de problemas que tiene el Valencia CF a nivel deportivo el balón parado ocupa un puesto importante. El equipo de Carlos Corberán es tremendamente vulnerable en las acciones a pelota parada, especialmente a nivel defensivo, una faceta del juego que le ha penalizado mucho y de las que ha contribuido a tenerle un año más luchando por eludir del descenso.
Las cifras son escalofriantes. El Valencia CF es el tercer equipo de toda LaLiga que más goles encaja en ABP según datos de WhoScored con 12 tantos, solamente por detrás de Real Sociedad y de Real Oviedo, y contra el Rayo Vallecano su mala praxis en esta faceta volvió a costarle dos puntos.
Sin compensar con la estrategia
El conjunto de Mestalla, que está teniendo muchos problemas para desarrollar una identidad de juego, tampoco está sabiendo al menos sacar puntos a través de la estrategia. El hecho de encajar un gol a pelota parada cada tres partidos está siendo una piedra más en el tejado de los de Corberán.
A favor el equipo es algo mejor, pero con unos números tampoco demasiado destacables. Y es que el combinado de Mestalla es el décimo equipo en goles marcados en ABP con nueve, a mitad camino en la tabla de LaLiga.
- Juan Roig: 'Ha sido impresionante, estoy feliz por la afición, sólo falta que compremos todos en Mercadona
- Fechas y horario de Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga
- Final | El Valencia CF no puede con el Rayo
- El Valencia CF no está salvado. ¡Las opciones de posible descenso a Segunda!
- Directo: Casademont Zaragoza - Valencia Basket: la final de la LF Endesa, en vivo y en directo
- Alineaciones probables del Valencia CF - Rayo Vallecano
- La primera reacción del propietario de Panathinaikos tras la derrota ante Valencia Basket sorprende a su afición
- El Real Madrid se queda sin dos jugadores clave en la Final Four ante Valencia Basket