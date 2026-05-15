Fran Pérez responde a los aplausos del Mestalla en el Valencia CF - Rayo

Fran Pérez regresó a casa y Mestalla respondió con cariño. El extremo del Rayo Vallecano fue recibido con aplausos por parte de la afición del Valencia CF en su vuelta al estadio donde creció futbolísticamente y debutó en Primera División. El jugador, titular en liga para Iñigo Pérez, recibió el reconocimiento de la grada cuando fue sustituido en el partido del jueves (fue sustituido por De Frutos en el minuto 60) en su primer partido de su carrera deportiva como visitante.

Tras el encuentro, el futbolista quiso agradecer el gesto de la grada valencianista con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que mostró su emoción por volver a Mestalla y recordó sus raíces en el club de Mestalla.

“Primer objetivo cumplido, este equipo es extraordinario… ¡vamos Rayooo! Para mí siempre es una alegría volver a Mestalla y a Valencia, donde crecí y debuté en Primera División. Gracias por todo y mucha suerte para el futuro", escribió.

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El canterano valencianista no escondió el amor y respeto que sigue sintiendo por el club y por una afición que, pese a verle ahora defendiendo la camiseta franjirroja, le dedicó aplausos durante su regreso a Mestalla.