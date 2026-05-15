Gayà y Renzo, adiós a la temporada con el Valencia CF
La sintomatología de las dos lesiones musculares, a falta de más pruebas médicas, es de rotura
Los dos laterales se perderán las dos últimas jornadas de LaLiga contra la Real Sociedad y el Barcelona
José Luis Gayà y Renzo Saravia sufrieron lesiones musculares durante el partido del Valencia CF frente al Rayo Vallecano y dicen adiós a la temporada. Las primeras valoraciones médicas no son optimistas y ambos laterales se perderán las dos últimas jornadas del campeonato, en las que el conjunto valencianista se medirá a la Real Sociedad y al FC Barcelona.
La baja de Gayà y Saravia supone un contratiempo para Carlos Corberán en el tramo final del curso porque ahora mismo eran sus dos laterales titulares. Thierry Rendall, ya en banquillo después de salir de lesión y Jesús Vázquez apuntan a sustitutos. El club está pendiente de realizar nuevas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de las lesiones y los plazos definitivos de recuperación.
José sintió molestias musculares en el cuádriceps durante una carrera y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 63 por el propio Jesús. El capitán, cabizbajo por el momento de la lesion, recibió el cariño de la afición en su camino hacia el banquillo. Renzo, sustituido por Unai Núñez, a la media hora también tiene sintomatología de rotura de fibras.
¿El último partido de Renzo?
La lesión llega además en un momento especialmente delicado para el futbolista argentino. Saravia finaliza contrato el próximo 30 de junio y su continuidad en el Valencia está en el aire. A la espera de acontecimientos, el duelo ante el Rayo Vallecano podría haber supuesto su última aparición oficial con la camiseta valencianista en Mestalla.
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