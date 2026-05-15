Horario y dónde ver el partido del Valencia CF ante la Real Sociedad en San Sebastián

Nuevo partido para el Valencia CF en esta recta final de temporada. El conjunto valencianista visita el Reale Arena de San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, en partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS 2025-2026. La cita es este domingo, 17 de mayo de 2026 a las 19:00 horas. Una victoria permitiría a los de Carlos Corberán certificar matemáticamente la salvación y permitiría seguir pensando en los puestos europeos.

Después del empate en Mestalla frente al Rayo Vallecano, el Valencia sigue sin tener los deberes hechos a falta de dos partidos para finalizar la temporada. Del resultado de Anoeta dependerá el objetivo final por el que luchará el conjunto valencianista en la última jornada ante el FC Barcelona en Mestalla: permanencia o puestos europeos. Todo puede pasar todavía con lo apretada que está la clasificación. Los txurriurdines tienen su billete europeo garantizado y esa plaza liberada en la tabla beneficia a los equipos de detrás y el Valencia, a cinco puntos de la séptima posición con seis por jugar-, mantiene opciones reales de acabar en Europa incluso después de una temporada muy irregular.

Los de Matarazzo atraviesan un tramo muy irregular en la temporada liguera después de ganar el trofeo copero aunque que los valencianistas también llegan a este encuentro después de desperdiciar oportunidades importantes para respirar más tranquilos en la clasificación.

Valencia VLC SPD partido de fútbol de Liga EASPORTS entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano / Francisco Calabuig / LEV

Altas y bajas para este encuentro

El conjunto donostiarra perderá a una de sus piezas más desequilibrantes para el encuentro frente al Valencia. Ander Barrenetxea vio la quinta cartulina amarilla de la temporada en el duelo disputado ante el Girona, una circunstancia que acarrea sanción. Barrenetxea está firmando una de las mejores temporadas de su carrera y se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos de la Real Sociedad. Su velocidad, capacidad para romper líneas y desequilibrio en el uno contra uno le han convertido en un futbolista fundamental dentro del esquema donostiarra.

Por su parte, Corberán no podrá contar con Renzo Saravia y José Luis Gayà, con lesiones musculares, mientras que sigue pendiente de Lucas Beltrán.

Carlos Corberán durante el Valencia - Rayo / F. CALABUIG

Horario y dónde ver el Real Sociedad vs Valencia

Este partido de LaLiga entre Real Sociedad y Valencia CF se disputará el domingo 17 de mayo, a las 19:00 hora peninsular en el Reale Arena.

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El partido podrá verse a través de Movistar LaLiga. El encuentro se podrá seguir a través de los comentarios en directo del encuentro en la web de Superdeporte.es