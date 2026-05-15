El Javi Guerra más determinante es insuficiente para el Valencia CF
El centrocampista de Gilet está viviendo su temporada más prolífica a nivel de asistencias en un año muy irregular para él
Su papel en los últimos cinco partidos ha sido clave para sumar puntos importantes por la permanencia, pero el equipo sigue estando lejos de luchar por cosas más importantes
El Valencia CF volvió a naufragar un partido más en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán empató contra el Rayo Vallecano en una tarde en la que el pueblo valencianista se volcó con ellos mostrando una inoperancia futbolística muy alarmante en la que Javi Guerra fue un verso suelto y la única noticia positiva... Cortada en el minuto 60.
El centrocampista de Gilet, que ha protagonizado una temporada ciertamente irregular, fue el jugador más creativo del equipo y el encargado de generar las pocas acciones de peligro del Valencia en la primera parte. Los datos hablan por sí solos: el valenciano hizo tres pases clave, que son aquellos que preceden a un disparo, el que más de todo el equipo.
Buena ruptura y asistencia
Cuando el Valencia estaba atascado se sacó de la chistera un desmarque de ruptura y le sirvió en bandeja el gol del empate a Diego López. Además, su disparo desde fuera del área que se marchó por poco fue la otra gran ocasión del equipo. A nivel de elaboración, acertó 13 de los 16 pases que hizo en campo contrario y completó un regate de tres intentados.
A pesar de ello, fue sustituido en el minuto 60 y el Valencia CF se acabó de caer contra un Rayo que generaba superioridad numérica en la medular de forma constante y pudo tener muchas ocasiones de reinicio de jugada contra unos valencianistas ue perseguían sombras por el campo.
Su temporada más prolífica en asistencias: seis
A pesar de que ha tenido malos partidos y que su temporada sigue estando lejos de las expectativas generadas, Javi Guerra firmó contra el Rayo su sexta asistencia de la temporada y es el curso más prolífico de su carrera en cuanto a pases de gol.
El canterano tuvo un periodo de temporada rozó lo residual, pero la realidad es que en los últimos cinco encuentros su papel ha sido importante para sumar los puntos que acercan al equipo a la permanencia. Asistencias para sumar un punto y tres contra Mallorca y Girona, recuperación de pelota para iniciar la jugada del gol en San Mamés y asistencia para rescatar el empate contra el Rayo.
El Javi Guerra más determinante, no obstante, no está siendo suficiente para levantar al Valencia, que sigue estando lejos de ser un equipo competitivo y con la capacidad de luchar por las plazas que le corresponden por historia y grandeza.
- Juan Roig: 'Ha sido impresionante, estoy feliz por la afición, sólo falta que compremos todos en Mercadona
- Fechas y horario de Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga
- El Valencia CF no está salvado. ¡Las opciones de posible descenso a Segunda!
- Final | El Valencia CF no puede con el Rayo
- Directo: Casademont Zaragoza - Valencia Basket: la final de la LF Endesa, en vivo y en directo
- Alineaciones probables del Valencia CF - Rayo Vallecano
- La primera reacción del propietario de Panathinaikos tras la derrota ante Valencia Basket sorprende a su afición
- El Real Madrid se queda sin dos jugadores clave en la Final Four ante Valencia Basket