El Javi Guerra más determinante es insuficiente para el Valencia CF

El Valencia CF volvió a naufragar un partido más en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán empató contra el Rayo Vallecano en una tarde en la que el pueblo valencianista se volcó con ellos mostrando una inoperancia futbolística muy alarmante en la que Javi Guerra fue un verso suelto y la única noticia positiva... Cortada en el minuto 60.

El centrocampista de Gilet, que ha protagonizado una temporada ciertamente irregular, fue el jugador más creativo del equipo y el encargado de generar las pocas acciones de peligro del Valencia en la primera parte. Los datos hablan por sí solos: el valenciano hizo tres pases clave, que son aquellos que preceden a un disparo, el que más de todo el equipo.

Buena ruptura y asistencia

Cuando el Valencia estaba atascado se sacó de la chistera un desmarque de ruptura y le sirvió en bandeja el gol del empate a Diego López. Además, su disparo desde fuera del área que se marchó por poco fue la otra gran ocasión del equipo. A nivel de elaboración, acertó 13 de los 16 pases que hizo en campo contrario y completó un regate de tres intentados.

A pesar de ello, fue sustituido en el minuto 60 y el Valencia CF se acabó de caer contra un Rayo que generaba superioridad numérica en la medular de forma constante y pudo tener muchas ocasiones de reinicio de jugada contra unos valencianistas ue perseguían sombras por el campo.

Acción del gol de Lejeune al Valencia CF / F. Calabuig

Su temporada más prolífica en asistencias: seis

A pesar de que ha tenido malos partidos y que su temporada sigue estando lejos de las expectativas generadas, Javi Guerra firmó contra el Rayo su sexta asistencia de la temporada y es el curso más prolífico de su carrera en cuanto a pases de gol.

El canterano tuvo un periodo de temporada rozó lo residual, pero la realidad es que en los últimos cinco encuentros su papel ha sido importante para sumar los puntos que acercan al equipo a la permanencia. Asistencias para sumar un punto y tres contra Mallorca y Girona, recuperación de pelota para iniciar la jugada del gol en San Mamés y asistencia para rescatar el empate contra el Rayo.

El Javi Guerra más determinante, no obstante, no está siendo suficiente para levantar al Valencia, que sigue estando lejos de ser un equipo competitivo y con la capacidad de luchar por las plazas que le corresponden por historia y grandeza.