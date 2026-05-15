Peter Lim, un muro de 50 puntos que estrella al Valencia CF

Mestalla se enfadó y con razón con la enésima decepción de la temporada. La afición del Valencia CF expresó su malestar al final del partido por un empate tan pobre como insuficiente para certificar la permanencia de forma matemática y para finalizar la temporada con opciones reales de Europa. Es lógico poner el foco en Carlos Corberán y sus jugadores, pero la crisis deportiva de club va más allá del entrenador y la plantilla de turno. El equipo está atrapado en una mediocridad permanente de la que no es capaz de escapar como consecuencia de la gestión de la propiedad. Con el empate contra el Rayo Vallecano, el Valencia de Peter Lim cerrará su sexta temporada consecutiva por debajo de los 50 puntos en LaLiga. Una barrera que impide crecer al equipo y prohibe aspirar a objetivos mayores.

El Valencia, con 43 puntos a falta de seis, tampoco llegará esta temporada a los 50 en la clasificación final del campeonato. Y van seis años consecutivos. Muy lejos están los 61 y 73 puntos de Marcelino García Toral de las temporadas 18/19 y 17/18 respectivamente. El Valencia de Albert Celades/Voro aprovechó la inercia ganadora y alcanzó los 53 puntos en la campaña 19/20 marcado por la pandemia. Desde entonces la decadencia es total. El equipo vive estancado por debajo de los 50 puntos en las últimas seis temporadas cada vez más lejos de los objetivos europeos y cada vez más cerca del descenso hasta el punto que se ha normalizado luchar por la permanencia con rivales, antes considerados menores, que ahora son directos. Es la triste realidad del Valencia con la familia Lim a los mandos.

El ciclo de seis temporadas anclados entre los 40 y los 50 puntos arranca en el curso 20/21. El Valencia de Javi Gracia/Voro se quedó en 43 puntos en una preocupante décimotercera posición en LaLiga. Ni siquiera José Bordalás pudo romper la barera de los 50 un año después. Su Valencia 21/22 no pasó de los 48 puntos. Para dramas el la campana 22/23 con el primer aviso serio de descenso. El Valencia de Gennaro Gattuso/Voro/Rubén Baraja salvó la categoría de forma matemática en la última jornada con 42 puntos en la décimosexta plaza. La mejor temporada del Pipo en el banquillo en la 23/24 tampoco dio para superar el muro de los 50 puntos. El equipo se quedó en 49. La temporada pasada 24/25, primero con Baraja y después con Carlos Corberán, acabó en 46 puntos. Casi idéntica a la de este año. El Valencia de Corberán tiene 43 puntos a falta de seis en juego en las dos últimas jornadas del campeonato contra la Real Sociedad y el Barcelona. 43, 48, 42, 49, 46 y como máximo 49 esta temporada. Es el tope de Meriton. Desde 2020 no hay para más.

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"Son años complicados"

El Valencia CF se ha convertido en un equipo de la parte medio-baja de la tabla y como decía Diego López a la finalización del partido "son años complicados y no mola estar ahí abajo". "Toca acabar lo mejor posible y recargar pilas para la temporada que viene, dar un paso más personalmente, y grupalmente, porque creo que podemos hacerlo, que la gente se lo merece y yo creo que el año que viene debe ser un año para pelear por más cosas arriba que están siendo años complicados y no mola estar ahí abajo, mola luchar por cosas más bonitas, la verdad". Y para eso se necesitan más de 50 puntos.