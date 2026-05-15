Rioja no quiere relajaciones en el Valencia CF: "Quedan dos partidos y tenemos que ir a full"

Luis Rioja es una de las voces autorizadas del vestuario del Valencia CF a pesar de no llevar brazalete. Con la permanencia medio asegurada y las aspiraciones europeas medio perdidas, el extremo sevillano no quiere relajaciones en las dos últimas jornadas de LaLiga. Este fue su mensaje a la finalización del empate contra el Rayo Vallecano esn Mestalla. “Quedan dos partidos y tenemos que ir a full porque este escudo exige lo máximo de cada uno y vamos a por ello". Estas fueron sus reflexiones post-partido en declaraciones al club:

Partido disputado

“Ha sido un partido muy disputado que se nos ha puesto complicado con el gol en contra. Hemos sabido reaccionar, pero no hemos hecho los suficiente para poder llevarnos los tres puntos”

Falta de claridad

“Nos ha faltado un poco de claridad en los metros finales. Ellos son un equipo que rompe mucho la dinámica del juego porque juegan a la espalda y a la espalda y no hemos sabido aprovechar los espacios que nos dejaban atrás. No hemos sabido hacernos con el control del juego en los minutos finales. No hemos estado finos a la hora de presionar y ellos se han hecho más con el control y no hemos podido volcarnos en los minutos finales como queríamos”

Resultado insuficiente

“Lo que nos ha faltado es un poco de claridad, el equipo ha jugado bien por momentos y ha hundido al Rayo, que es un equipo que le gusta presionar y adelantar líneas. Hemos intentado frenarlos y por momentos nos ha salido bien. Es una lástima que no hayamos podido llevar los tres puntos, pero el esfuerzo del equipo ha sido grande”

Dos próximos partidos

“Quedan dos partidos y tenemos que ir a full porque este escudo exige lo máximo de cada uno y vamos a por ello.

Darlo todo

Noticias relacionadas

“Una vez que saltas al campo te tienes que vaciar, lo tienes que dejar todo que es lo mínimo que le puedes pedir a un jugador, darlo todo por el escudo y el club que ha confiado en ti”