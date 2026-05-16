Los 23 convocados del Valencia CF para la visita a la Real Sociedad

El Valencia CF ha volado esta tarde hacia San Sebastián para afrontar este domingo (19:00 horas, Anoeta) el partido que debe certificar la continuidad en Primera división. Para ello, el equipo de Carlos Corberán depende de sí mismo en el choque ante la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga, aunque podría conseguirlo aun perdiendo si los rivales fallan. El objetivo del equipo pasa por cambiar la imagen del jueves ante el Rayo y rescatar la versión del último desplazamiento, también a Euskadi, el triunfo cosechado en Bilbao gracias a un tanto de Umar Sadiq.

El técnico valencianista reconoció en la previa que el equipo llega "necesitado" a la cita de Anoeta, marcada además por los problemas físicosque siguen condicionando la convocatoria. Ni José Luis Gayà ni Renzo Saravia han podido unirse a la expedición tras las lesiones sufridas contra el Rayo Vallecano, percances musculares que harán que ambos ya no puedan jugar en lo poco que queda de esta temporada 2025/26.

Además, se une a la lista de bajas el mediapunta argentino Lucas Beltrán, que lo ha intentado hasta última hora trabajando en parte con e grupo. Sin embargo, el dolor en la rodilla no merma y no viajó en la tarde este sábado desde Manises a tierras donostiarras. Las imágenes del Valencia antes de partir hacia Donostia muestran que el capitán, José Gayà, a pesar de estar lesionado, ha querido estar al lado del equipo en el choque de San Sebastián y unirse al desplazamiento.

Pese a su lesión, el capitán ha querido arropar al equipo hacia San Sebastián / VCF Media

Marcos Navarro, lateral zurdo, en la lista

A las ausencias del delantero argentino y los laterales, se agregan las bajas conocidas de larga duración de Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete. Por ello, el cuerpo técnico ha tenido que completar la lista con tres jugadores del filial: Rubo Iranzo, Otorbi... y el lateral izquierdo Marcos Navarro, ex del Levante.

La convocatoria del Valencia para visitar Anoeta está formada por:

Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, Eray Cömert, Jesús Vázquez, Marcos Navarro y Thierry Rendall

Centrocampistas: Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Filip Ugrinic, Guido Rodríguez y Baptiste Santamaría

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Delanteros: Arnaut Danjuma, Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, David Otorbi y Umar Sadiq.