Los 23 convocados del Valencia CF para la visita a la Real Sociedad
A las bajas de los laterales Gayà y Saravia se une la de Lucas Beltrán, que no ha podido superar todavía los dolores en la rodilla
Marcos Navarro, lateral izquierdo del Valencia CF Mestalla, ha viajado esta tarde con el equipo de Corberán a tierras vascas
El Valencia CF ha volado esta tarde hacia San Sebastián para afrontar este domingo (19:00 horas, Anoeta) el partido que debe certificar la continuidad en Primera división. Para ello, el equipo de Carlos Corberán depende de sí mismo en el choque ante la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga, aunque podría conseguirlo aun perdiendo si los rivales fallan. El objetivo del equipo pasa por cambiar la imagen del jueves ante el Rayo y rescatar la versión del último desplazamiento, también a Euskadi, el triunfo cosechado en Bilbao gracias a un tanto de Umar Sadiq.
El técnico valencianista reconoció en la previa que el equipo llega "necesitado" a la cita de Anoeta, marcada además por los problemas físicosque siguen condicionando la convocatoria. Ni José Luis Gayà ni Renzo Saravia han podido unirse a la expedición tras las lesiones sufridas contra el Rayo Vallecano, percances musculares que harán que ambos ya no puedan jugar en lo poco que queda de esta temporada 2025/26.
Además, se une a la lista de bajas el mediapunta argentino Lucas Beltrán, que lo ha intentado hasta última hora trabajando en parte con e grupo. Sin embargo, el dolor en la rodilla no merma y no viajó en la tarde este sábado desde Manises a tierras donostiarras. Las imágenes del Valencia antes de partir hacia Donostia muestran que el capitán, José Gayà, a pesar de estar lesionado, ha querido estar al lado del equipo en el choque de San Sebastián y unirse al desplazamiento.
Marcos Navarro, lateral zurdo, en la lista
A las ausencias del delantero argentino y los laterales, se agregan las bajas conocidas de larga duración de Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete. Por ello, el cuerpo técnico ha tenido que completar la lista con tres jugadores del filial: Rubo Iranzo, Otorbi... y el lateral izquierdo Marcos Navarro, ex del Levante.
La convocatoria del Valencia para visitar Anoeta está formada por:
Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero
Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, Eray Cömert, Jesús Vázquez, Marcos Navarro y Thierry Rendall
Centrocampistas: Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Filip Ugrinic, Guido Rodríguez y Baptiste Santamaría
Delanteros: Arnaut Danjuma, Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, David Otorbi y Umar Sadiq.
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