Confirmadas las lesiones musculares de José Gayà y Renzo Saravia

Malas noticias para el Valencia CF con vistas a las dos últimas jornadas de LaLiga. El club de Mestalla ha confirmado este sábado vía comunicado las lesiones musculares de José Luis Gayá y Renzo Saravia, dos contratiempos que dejan tocado el lateral izquierdo y el derecho de los valencianistas, a falta de únicamente de los partidos contra la Real Sociedad, este domingo, y el próximo 23 de mayo, ante el FC Barcelona en la despedida del curso en Mestalla.

El capitán valencianista, José Luis Gayà, sufrió unas molestias durante el empate frente al Rayo en Mestalla y las pruebas médicas han confirmado una lesión en el cuádriceps derecho. El internacional español queda pendiente de evolución y seguirá tratamiento médico y trabajo de readaptación, aunque todo apunta a que dice adiós a la temporada.

Parte médico sobre el estado del capitán

Este es el parte íntregro emitido sobre el '14' valencianista: "Tras las pruebas realizadas este sábado, el capitán del Valencia CF, José Luis Gayá, presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha, sufrida el pasado jueves durante el partido ante el Rayo Vallecano en Mestalla. El lateral valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".

Otro parte médico del club también confirmó la lesión de Renzo Saravia. El lateral argentino presenta una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, producida en el mismo encuentro del jueves ante el conjunto madrileño. Al igual que Gayá, continuará tratamiento conservador y el del Rayo podría haber sido su último duelo como valencianista, ya que llegó en febrero con un contrato hasta final de campaña ante los problemas de lesiones de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall en la posición.

El comunicado emitido sobre Saravia es el siguiente: "Tras las pruebas realizadas este sábado, el jugador del Valencia CF, Renzo Saravia, presenta una lesión en la musculatura isquiosural izquierda, sufrida el pasado jueves durante el partido ante el Rayo Vallecano. El lateral valencianista continuará tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".

Renzo Saravia se retira lesionado de Mestalla ante el Rayo Vallecano / VCF Media

Estas dos bajas suponen un importante quebradero de cabeza para el técnico del Valencia en una recta final marcada por un clima de decepción y limitaciones de plantilla. Especialmente sensible es la ausencia de Gayà, aunque en la derecha incide en la necesidad de forzar el regreso de Thierry, que ya había acortado los plazos de su lesión muscular.

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El empate ante el Rayo dejó un sabor amargo en Mestalla y, además, una factura física considerable para un Valencia que encara los dos últimos compromisos ligueros condicionado por las lesiones. Con solo una semana por delante, no hay tiempo por delante para la recuperación muscular completa de ambas lesiones.