Corberán evalúa las opciones de Lucas Beltrán de llegar al Real Sociedad - Valencia CF

El Valencia CF llega al partido contra la Real Sociedad con las bajas confirmadas de Renzo Saravia y de José Luis Gayà, cuyas lesiones musculares sufridas contra el Rayo Vallecano les tendrán fuera los dos partidos que quedan para finalizar el campeonato y la gran duda de Lucas Beltrán, que arrastra molestias importantes en el tendón rotuliano.

Sobre las lesiones de los laterales, Corberán fue contundente: "Los jugadores que se retiraron por lesión no van a estar disponibles. Hoy se hacen ambos las pruebas", explicaba sobre ambos casos, que conocerán en breve el alcance de sus respectivas lesiones así como el proceso de recuperación.

José Luis Gayà con el balón en San Mamés / LaLiga

El tratamiento de Beltrán

Dejó más entreabierta la posibilidad de llegar a contar con Lucas Beltrán: "Lucas es duda. Difícil, no imposible. Veremos como responde al tratamiento que le hicieron ayer. Si se encuentra bien, viajará con el equipo", ponía el preparador valencianista de manifiesto.

El segundo punta no ha vuelto a ser el mismo desde su lesión de rodilla y aunque llegó a regresar a jugar partidos con el equipo, su nivel no fue el mismo que antes de caer, cuando estaba siendo de los jugadores más destacados. En las últimas semanas las molestias en esa zona regresaron y le han tenido 'KO'.