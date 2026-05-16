Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

"Está siendo difícil mantener dinámicas positivas para alcanzar algo distinto"

El entrenador blanquinegro comparece ante los medios de comunicación para hablar del partido de su equipo en San Sebastián

Carlos Corberán en la previa del partido sobre lo que se juega el Valencia CF

Carlos Corberán en la previa del partido sobre lo que se juega el Valencia CF

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Con todavía la permanencia por resolver a falta de dos jornadas, Carlos Corberán comparece ante los medios de comunicación en su penúltima rueda de prensa previa a un partido liguero con muchas cuestiones en el aire que van desde la competición hasta las críticas que ha recibido tanto él como el equipo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents