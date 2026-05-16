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"Está siendo difícil mantener dinámicas positivas para alcanzar algo distinto"
El entrenador blanquinegro comparece ante los medios de comunicación para hablar del partido de su equipo en San Sebastián
Con todavía la permanencia por resolver a falta de dos jornadas, Carlos Corberán comparece ante los medios de comunicación en su penúltima rueda de prensa previa a un partido liguero con muchas cuestiones en el aire que van desde la competición hasta las críticas que ha recibido tanto él como el equipo.
ROTACIONES
Repetir once no siempre es un querer, hay que ver si es lo adecuado, el estado físico... De hecho las lesiones hacen imposible repetirlo. No digo que lo fuera a hacer.
EXPECTATIVA - REALIDAD
Yo no me hago expectativas porque la realidad te va mostrando que el camino que deseas no siempre es el que consigues. Tienes que ir haciendo frente a los momentos que te va dando la temporada y está siendo un año exigente, en el que el equipo está teniendo que resistir, insistir... Y tenemos dos partidos muy importantes.
REAL SOCIEDAD
Gran equipo. Le costó arrancar y mejoró mucho en la segunda vuelta. Ha ganado un título, sabemos que va a ser exigente, tienen jugadores de pasado valencianista. Nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos.
BELTRÁN
Lucas es duda. Difícil, no imposible. Veremos como responde al tratamiento que le hicieron ayer. Si se encuentra bien, viajará con el equipo.
EUROPA BARATA, OPORTUNIDAD PERDIDA
Está siendo una temporada muy exigente, con mucha igualdad con todos los rivales. Eso hace que podáis decir que Europa es barata y la salvación es cara, pero la igualdad entre un amplio número de equipos es máxima. Los detalles cambian partidos. Está siendo difícil mantener dinámicas positivas para alcanzar algo distinto. Es mi análisis de Primera División.
SIN TITULARÍSIMOS
Las valoraciones, al final. Cuando hago una alineación lo primordial es el rendimiento colectivo, la dinámica que viene mostrando... Se analiza también al rival. La confianza que tengo en todos es alta. Creo en esta plantilla. Somos autocríticos y sabemos que podíamos haber hecho mejor las cosas.
¿POR QUÉ OTRO AÑO LUCHANDO POR EL DESCENSO? ¿HARÁ UN ANÁLISIS DESPUÉS DEL PARTIDO CONTRA EL BARÇA?
Los análisis se hacen al cierre. Ahora hay que centrarse siempre en el siguiente partido, que es lo que reflexionamos. El de la Real Sociedad es un partido exigente.
NIVEL DE JUEGO
Los números de la primera vuelta son peores que los de la segunda, en la que hemos competido mejor. Hay partidos que hemos transmitido lo que queríamos y otros que no. La autocrítica ha sido constante toda la temproada. Cuando las cosas no han salido hemos querido corregirlas para hacer más puntos.
En la segunda vuelta hemos superado más veces a los rivales.
DESCENSO
Nunca jugamos a que no pase nada, siempre jugamos con la más absoluta determinación. Es nuestra responsabilidad. Hay que ir a por los tres puntos, los necesitamos, los queremos y es nuestra responsabilidad.
LESIONADOS
Los jugadores que se retiraron por lesión no van a estar disponibles. Hoy se hacen ambos las pruebas.
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