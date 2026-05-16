"Está siendo difícil mantener dinámicas positivas para alcanzar algo distinto"

¿POR QUÉ OTRO AÑO LUCHANDO POR EL DESCENSO? ¿HARÁ UN ANÁLISIS DESPUÉS DEL PARTIDO CONTRA EL BARÇA?

Los análisis se hacen al cierre. Ahora hay que centrarse siempre en el siguiente partido, que es lo que reflexionamos. El de la Real Sociedad es un partido exigente.