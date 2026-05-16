Gema Climent: "El Puchades debe ser el fortín que nos impulse a la Liga F"

Gema Climent (Catadau, 16 de julio de 2003) afronta uno de los partidos más importantes de su carrera con la ilusión de devolver al Valencia CF a la Liga F. La polivalente centrocampista valenciana asegura que el vestuario vive estos días con "muchas ganas" y convencido de que el equipo puede hará valer el factor Puchades en la vuelta de semifinales ante el Alba Fundación tras el 0-0 de la ida en el play off de Primera Federación Femenina. Este es el mensaje para los aficionados de una jugadora criada en la cantera del Levante UD, que tuvo un año de paso por el Elche CF, y ahora pretende prolongar su aventura con el escudo del murciélago en la máxima categoría. "Valencianistas, os esperamos a todos y todas este domingo en el Antonio Puchades, necesitamos vuestro apoyo. ¡Vamos, Valencia!". El partido arranca este domingo, 17 de mayo, a las 12:00 horas en el estadio principal de la Ciutat Esportiva, el Antonio Puchades.

Germán Caballero

Gema, faltan muy pocos días para un partido decisivo. ¿Cómo se está viviendo dentro del vestuario? ¿Qué pueden más, los nervios o las ganas?

Pues la verdad es que es una situación que tenemos bastante controlada porque los nervios se transforman en la motivación de ganar, de saber que todo el mundo está esperando lo que venimos buscando desde que empezamos la temporada, aunque hemos tomado otro camino -no ascenso directo-. Se vive en un ambiente chulo ahí dentro y todas tenemos las mismas ganas de conseguirlo, y los nervios, en el campo, se convierten en esfuerzo, ganas y sacrificio. Estamos bien.

Del rival, ¿qué podemos decirle a la gente? Fue un partido duro el de ida, 0-0. ¿Cree que puede seguir la misma línea?

Nosotras en casa, en el Puchades y con nuestra gente, lo sentimos como un contexto totalmente diferente. El partido lo vamos a llevar donde nosotras queramos. Sí que es verdad que allí fue un partido más cerrado, pero también fuimos dominantes y aquí, con todo el apoyo, vamos a darlo todo para conseguir el pase a la final.

Confían mucho en el factor cancha, en el Puchades, donde durante la temporada la afición ha sumado. ¿Qué llamamiento hace al valencianismo para que esté con ustedes, llene el estadio y lo dé todo en el objetivo de volver a la máxima categoría?

Exacto. Confiamos en nuestra gente. Sí, al final tiene que ser lo que se ha escuchado muchas veces, un fortín. Esto tiene que ser un fortín para nosotras. En casa somos bastante difíciles de superar y creo que este domingo va a ser igual.

Hay mucho en juego, el escudo del Valencia puede volver pronto en Liga F. Es un objetivo importante, que responsabiliza.

Claro, al final este equipo no se merece estar aquí, merecemos estar un pasito más arriba, que es donde ya estuvo el club... todo el mundo quiere lo mismo y estamos en ello para conseguirlo.

En lo personal, llegó a jugar algunos minutos en Liga F cuando estaba en el filial del Levante UD. Seguro que le motiva el hecho de asentarse en Liga F, ¿no?

Jugar en Liga F para quedarme… sí. Al final tuve la oportunidad de jugar, también era más joven, y siempre te quedas con la sensación de que algún día llegaré a jugar en Liga F. Estoy en un momento que lo veo ahí, tan cerca que... vamos, estoy que quiero ya que pase todo, que sea el 29 de mayo y subamos... Pero estos partidos son bonitos de jugar. No todo el mundo puede jugar un ascenso a Liga F y tengo muchas ganas de poder conseguirlo.

Lo suyo es puro valencianía. Nacida en Catadau, canterana del Levante, un paso por el Elche y ahora el Valencia. ¿Ahora, se ve haciendo carrera aquí en Paterna?

Yo soy mucho de la 'terreta' (ríe). Estuve bastante tiempo en el Levante, luego me fui un año al Elche y siempre me decían mis amigos, ¿y por qué no el Valencia? Al final he terminado aquí y la verdad es que estoy muy a gusto y ojalá seguir mucho tiempo aquí y sumando momentos, alegrías compartidas.

Después de diez años en el Levante, pasar al Valencia con la rivalidad que existe… ¿se lo dicen mucho? ¿le pinchan sus amistades, sus compañeras?

Sí, alguna vez sí que me han dicho algo. También es verdad que estando diez años en el Levante nunca te ibas a imaginar que irías al Valencia. A nivel futbolístico, tienes que mirar por ti, por lo que quieres y lo que te viene. Creo que he encontrado un club donde puedo conseguir lo que toda niña quería, que era jugar en la máxima categoría, y estoy muy contenta.

Acaba contrato el 30 de junio, pero están hablando para renovar con buenos deseos por ambas partes. ¿Se ve continuando en el Valencia y en Liga F?

Sí, más que planes, es lo que todo el mundo desearía, poder seguir y en Liga F. Pero si no hay ascenso, yo estoy muy feliz aquí, estoy en casa, estoy a gusto y por mi parte me encantaría continuar aquí.

¿Cuál es el balance que hace de su primera temporada como jugadora valencianista? Es cierto que falta la guinda al pastel -el ascenso-. ¿Qué nota se pondría hasta ahora?

Nota no lo sé, empecé muy bien. Luego sí que tuve un poquito de parón porque tuve una lesión, pero, gracias a las compañeras, he podido volver a ser yo, he podido demostrar lo que realmente puedo hacer. Ha sido una temporada difícil, dura, de altibajos, pero siempre he mantenido una buena línea, he intentado dar siempre lo mejor de mí y ojalá la gente también lo vea así.

Incluso, empezó la temporada con un gol de chilena. Mejor imposible.

¡Lo que todo el mundo quisiera, vamos! Empezar así, vienes nueva y empiezas así… eso fue una locura (sonríe).

¿Qué final de curso firma?

Estando en la Liga F 2026/27. La firmo, vamos, la firmo ya, o sea, la firmo.

¿Con gol incluido en estos 'playoffs'?

Mientras subamos, da igual… asistencia, gol, no gol, desde fuera del área, desde donde sea, sirve...

Si pasan ante el Alba (vale el empate en casa), quedaría otra eliminatoria, probablemente, contra Villarreal, que parte con ventaja ante Osasuna (1-2).

Sí, al final visto lo visto, el que más papeletas tiene es el Villarreal, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar. Te esperas una cosa y luego es otra, y nosotras estamos preparadas para el que sea, para ganar y subir. A Osasuna allí no le ganamos, pero en casa hemos ganado a los dos. No tenemos miedo a nadie, al que venga le plantaremos cara.

Entre las jugadoras, ¿hablan de que el año que viene como máximo solo habría un equipo valenciano en Liga F? Adiós a los derbis.

Es una pena porque al final un derbi es un derbi, todo el mundo quiere jugarlos. Y es una pena por el Levante, que ha bajado. Esperemos que nosotras seamos las que estemos en Primera.

La última, ¿se conforma con el 1-0... pasar con sufrimiento?

No, no, no. Más, yo quiero más. No te puedes conformar con 1-0, creo que tenemos equipo para dar muchísimo más y todos los que vengan, para dentro. Hay que intentar que la afición disfrute.