Matarazzo habla del problema compartido entre la Real Sociedad y el Valencia CF

El Valencia CF se mide a la Real Sociedad este domingo con el objetivo de dejar cerrada la permanencia de una vez por todas contra un equipo ya clasificado para Europa y que viene de ganar la Copa del Rey. Con el conjunto txuri-urdin, el equipo de Mestalla comparte muy poco: proyecto, ambición... Pero si hay algo que les une esta temporada es la endeblez a pelota parada, especialmente a nivel defensivo.

Las cifras son tétricas. El Valencia CF es el tercer equipo de toda LaLiga que más goles encaja en ABP según datos de WhoScored con 12 tantos... Pero es que la Real Sociedad es el peor de todos, ha encajado hasta 16, por lo que ambos equipos tiemblan cada vez que reciben una acción a pelota parada.

Acción del gol de Lejeune al Valencia CF / F. Calabuig

Igual en el ABP ofensivo, pero la Real con más recursos de juego

En ataque ambos son de 'mitad tabla' en el balón parado ofensivo con nueve goles anotados. La diferencia entre los dos equipos es que la Real Sociedad es mucho más prolífica en el juego abierto, construyendo juego y acciones de peligro, con 30 goles marcados contra los 20 del Valencia en este sentido y también al contragolpe, 7 a 5.

La reflexión de Matarazzo

Sobre los problemas a balón parado, no obstante, habló Rino Matarazzo en la previa del partido contra el Valencia CF: "Es un proceso, no lo analizo de partido en partido. Estoy contento con los goles de Jon Martín y creo que estamos viendo el resultado del trabajo que estamos haciendo. Pero analizo este tema a medio plazo, no por lo que pasa en un solo partido", señalaba el preparador vasco