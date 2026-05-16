El Valencia CF de dos caras quiere acabar con el sufrimiento en Anoeta

Hace tiempo que el valencianismo vive, realmente, alicaído. Desconcertado. Lejos del lugar entre los grandes al que estaba, históricamente, acostumbrado. Sin saber qué versión le 'regalará' su equipo cada sábado o domingo. A falta de dos jornadas para el final de una temporada que se le hace eterna, y de un punto que certifique la permanencia matemática en Primera división, el aficionado se pregunta en su fuero interno: ¿Qué Valencia veremos hoy, el que conquistó San Mamés cuando nadie lo esperaba, o el insulso incapaz de ganar bajo el ánimo de más de 40 000 espectadores a los suplentes del Atlético de Madrid o al Rayo Vallecano?

La plantilla y el cuerpo técnico viajaron a Donostia, tierra de la Real Sociedad, con el propósito de ofrecer lo mejor de sí y, por fin, terminar por esta temporada con el sufrimiento crónico de cada campaña desde que Peter Lim decidió destrozar en 2019 el único proyecto ambicioso que se creó bajo su accionariado, el comandado por Mateu Alemany y Marcelino. Incluso, si los resultados acompañasen en esta jornada unificada de domingo -todos los partidos se disputan desde las siete de la tarde-, una nueva victoria en tierras de Euskadi harían que el Valencia llegase a la despedida del próximo fin de semana con alguna opción de tocar la octava plaza (UEFA Conference League), en posesión del Getafe con 48 puntos.

Sin margen para especular

La jornada unificada hace que el margen de especulación se reduzca sensiblemente. Los de Carlos Corberán, con 43 puntos, necesitan uno más para certificar la salvación de modo matemático sin tener que mirar a ningún otro escenario. En caso de derrota, la permanencia también estaría conseguida si cae un par de los rivales directos con mayor riesgo de caída al abismo de LaLiga Hypermotion: Elche, Levante, Mallorca o Girona. La ventaja sobre el descenso es de cuatro puntos.

Pese a ese escenario favorable, el mensaje en el vestuario blanquinegro es claro: el equipo no quiere depender de nadie y viajó a San Sebastián con la intención de cerrar la permanencia por sus propios medios, mediante tres puntos, y alimentar la esperanza de que en el Valencia - Barcelona de la jornada 38 pueda haber una opción europea. "El Valencia tiene que ir a por los tres puntos porque los necesitamos y es la responsabilidad que tenemos", subrayó el técnico en la sala de prensa.

José Luis Gayà y Renzo Saravia, lesionados muscularmente contra el Rayo, se unen a la lista de bajas de larga duración: José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. También, el delantero argentino Lucas Beltrán, que sigue con molestias en la rodilla. Los vacíos en los laterales, en principio, serán cubiertos por Unai Núñez, en la derecha, y Jesús Vázquez, en la izquierda. Thierry Rendall, por su parte, encadena dos convocatorias tras haber dejado atrás la lesión de Son Moix ante el RCD Mallorca. No obstante, todo apunta a que el portugués podría tener protagonismo y minutos para despedirse de la afición en la jornada final ante el Barcelona.

SD (F. Calabuig) | VCF | LaLiga

Once similar al de San Mamés

El once del Valencia sería similar al visto en San Mamés, donde el equipo se deshizo con solvencia y sacrificio colectivo al Athletic Club. Guido Rodríguez y Pepelu perfilan el doble pivote, mientras que Diego López, tras su gol al Rayo, parte con opciones firmes de repetir como titular. La duda estriba en saber quién estará por delante de Javi Guerra: Hugo Duro o Umar Sadiq.

Enfrente, mientras tanto, estará una Real Sociedad que vivirá un partido con un componente emocional: la despedida en Anoeta de uno de sus capitanes, Aritz Elustondo, en un encuentro que el conjunto 'txuri-urdin' desea dedicarle una victoria a su afición para bajar el telón como local. Eso sí, con la plaza de Europa League obtenida, gracias al título de Copa, los de Pellegrino Matarazzo acuden a la cita descargados de presión. La única, la de quitarse el mal sabor de boca tras la final copera, cinco partidos sin ganar en Liga.

Rotaciones, a la vista en la Real Sociedad

Ese contexto abre la puerta a la gestión de esfuerzos en este tramo final de campeonato. Por lo tanto, se espera el regreso de Óskarsson, que apunta a la titularidad junto a Oyarzabal, mientras que siguen siendo duda jugadores como Gorrotxategi, Sergio Gómez o Yangel Herrera. También podrían entrar de inicio futbolistas como Aihen, Soler o Brais Méndez, en un once condicionado por las rotaciones. Cambios que podrían dejar en el banquillo a los exvalencianistas Gonçalo Guedes y Carlos Soler.

Posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Elustondo, Aihen; Turrientes, Soler, Brais Méndez; Óskarsson, Kubo y Oyarzabal.

Valencia CF: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Jesús Vázquez; Diego López, Pepelu, Guido, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro o Umar Sadiq.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro)

Estadio: Anoeta

Noticias relacionadas

Hora: 19:00 horas.