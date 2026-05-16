El Valencia CF viaja a San Sebastián para medirse a una Real Sociedad que tiene asegurada su participación en la próxima Europa League después de ganar la Copa del Rey. Sin opciones de Champions y con algunas bajas, es posible que rote algunos jugadores para evitar lesiones de última hora que puedan poner en peligro incluso el Mundial.

Por su parte, el cuadro de Corberán afronta un choque que puede resultar vital tanto para certificar la permanencia como para descartar (o no) las opciones europeas. Los cambios respecto a los últimos partidos serán obligatorios tras las lesiones musculares tanto de Renzo Saravia como de José Luis Gayà. Con este contexto, lo único seguro es que Jesús Vázquez será titular, mientras que el carril derecho se lo disputarán los recientemente recuperados Unai Núñez y Thierry Rendall. Curiosamente, ninguno de los dos tiene asegurada su presencia en Mestalla el curso que viene.

Otra cosa a tener en cuenta es el riesgo de ver una amarilla con castigo extra. El propio Thierry tiene cuatro cartulinas, por lo que si viera la quinta, se despediría de la temporada antes de tiempo. Junto al luso, otros como Pepelu, Guido, Ramazani y Sadiq también tienen riesgo. Sadiq volverá al Reale Arena con ganas de demostrar a sus exaficionados lo que se perdieron.

Sadiq, goleador en San Mamés / VCF

Alineaciones probables del Real Sociedad - Valencia CF

Real Sociedad: Remiro; Sergio Gómez; Jon Martín, Elustondo, Aramburu; Turrientes, Yangel Herrera, Carlos Soler, Pablo Martín, Kubo; y Oyarzabal.

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Valencia CF: Dimitrievski; Jesús Vázquez, Cömert, Tárrega, Unai Núñez; Pepelu, Guido, Guerra; Diego López, Rioja y Sadiq.