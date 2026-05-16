Reencuentro donde todo empezó para Carlos Soler

Caprichos del destino han querido que Carlos Soler se enfrentara por primera vez a su Valencia CF en el escenario en el que todo empezó para él: San Sebastián. Hace algo menos de diez años el centrocampista debutó como blanquinegro en una derrota blanquinegra por tres goles a dos.

El equipo, dirigido por aquel momento por Cesare Prandelli, empezaba a saber lo que era estar bajo el yugo de Peter Lim, alejado de la lucha por meterse en competiciones europeas y viviendo un curso muy complejo en el que el joven Soler tuvo que dar un paso al frente para sacar al equipo de abajo con algunas actuaciones memorables, entre las que se encuentra su mágico gol de vaselina al Celta de Vigo.

De canterano a capitán e internacional

Fruto de su personalidad y su calidad técnica arrancó allí una andadura como jugador del Valencia CF que le terminaría por convertir en pieza clave del equipo campeón de Marcelino García Toral, además de posteriormente capitán, heredero del número '10' de Dani Parejo e incluso internacional absoluto con la Selección Española.

La trituradora de Meriton, no obstante, fue destruyendo año a año el equipo, debilitándolo cada temporada y en una de esas ventanas fue Soler el que se marchó con destino al Paris Saint Germain. El valenciano, que estuvo también cedido en el West Ham, no encontró la misma continuidad que en Mestalla a nivel de minutos ni de juego.

El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler lanza su penalti para marcar gol durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Atlético Madrid) (Real Sociedad) / José Manuel Vidal / EFE

Regreso a España... a la Real Sociedad

En esa tesitura, el pasado verano le surgió la posibilidad de volver a España y recalar en las filas de la Real Sociedad mientras el Valencia, hecho trizas por años de gestión negligente, se limitó a mirar y apostar por perfiles como Baptiste Santamaria o Filip Ugrinic para el centro del campo.

El fichaje de Soler ha sido todo un éxito para la Real Sociedad, ya que ha tomado las riendas del centro del campo y desempeñado un papel trascendental para que el cuadro txuri-urdin haya vuelto a tocar metal y se haya podido alzar campeón de la Copa del Rey. La apuesta por el internacional le ha salido a pedir de boca a los donostiarras.

"El Valencia no es un club estable"

El jugador repasó esta misma semana su salida en Radio Marca y explicó los motivos que le llevaron a abandonar Mestalla para enrolarse en el proyecto del Paris Saint Germain, además de comparar la situación que vive la entidad de Mestalla con la de la Real Sociedad.

El centrocampista valenciano, recientemente ganador de la Copa del Rey, reflexionó sobre el hecho de que se dijera de todo con el adiós de Ferran, Paco Alcácer o el suyo y que en San Sebastián nadie hiciera lo mismo con Rob Le Normand o Martín Zubimendi: "Conmigo no tengo la sensación de que lo mío saliera desde el club, no creo que metieran cizaña por detrás. Con alguno de dentro del club todavía tengo muy buena relación. Estuve 18 años allí, salí porque la situación lo requería... Si lo comparamos entre Real Sociedad y Valencia, la Real ha tenido una estabilidad total, Europa, en liga bien posicionado casi siempre salvo algún año... Es un club con estabilidad. El Valencia no es así. El Valencia no es un club estable. Entonces en aquel momento decidí jugar con los mejores, jugar la Champions, crecer a nivel deportivo y ya está. Sinceramente no guardo rencor a nadie", exponía el canterano blanquinegro.

Ganas de volver a Mestalla

Soler, valencianista de cuna, criticó la sitación a la que han llevado al Valencia CF, pero dejó claros sus sentimientos: "Quiero que al Valencia le vaya siempre bien excepto el domingo y siempre voy a estar muy agradecido. Tengo muchas ganas de jugar en Mestalla y más sabiendo que a partir de la que viene es la última... me da pena porque Mestalla es uno de los mejores campos de Primera. Creo que estar el año que viene allí será una sensación súper bonita", decía sobre la que fue su casa. De momento su primer reencuentro con el equipo de su corazón será en el escenario en el que todo empezó.