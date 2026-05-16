Unai Emery agranda su leyenda en el Aston Villa
El entrenador vasco, que tiene este miércoles la final de la Europa League contra el Friburgo, goleó al Liverpool en Villa Park para amarrar una plaza de Champions League
Si el Aston Villa de Unai Emery tenía que clasificarse de nuevo para la Champions League no tenía otra que hacerlo por todo lo alto, ganando al Liverpool en un mano a mano por la cuarta plaza. Y lo hizo. Y de qué manera. Los villanos pasaron por encima del cuadro red con el modo 'apisonadora' en 'ON'.
El combinado de Birmmingham ganó por cuatro goles a dos al Pool con la enésima exhibición de Olie Watkins, que marcó un doblete, además de los goles de Morgan Roggers y McGinn, que neutralizaron el doblete de Virgil van Dijk, que quiso ser la resistencia.
Clasificación matemática
Con este resultado, 37 jornadas más tarde, la clasificación del Villa ya es matemática porque aunque gane el Bournemouth (sexto), se colocaría a cuatro puntos de distancia con tres por jugarse, por lo que los cherries ya solo podrían entrara Champions desbancando al Liverpool, quinto, que debe ganar en la última jornada para no caerse.
Esta ya es la segunda vez que Unai Emery mete a los villanos en la máxima competición continental y en la primera dio guerra hasta el final, poniendo contra las cuerdas a un Paris Saint - Germain que acabó siendo campeón a la postre de la competición.
El miércoles, final europea
Este curso tiene tintes todavía más históricos, ya que a una campaña liguera de época, metiendo al Aston Villa entre los cuatro primeros, le ha acompañado un gran papel en la UEFA Europa League hasta el punto que el equipo de Emery jugará la final de la competición contra el Friburgo el próximo miércoles.
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