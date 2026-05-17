Directo: Real Sociedad - Valencia CF: LaLiga EA Sports, en vivo

Hace tiempo que el valencianismo vive, realmente, alicaído. Desconcertado. Lejos del lugar entre los grandes al que estaba, históricamente, acostumbrado. Sin saber qué versión le 'regalará' su equipo cada sábado o domingo. A falta de dos jornadas para el final de una temporada que se le hace eterna, y de un punto que certifique la permanencia matemática en Primera división, el aficionado se pregunta en su fuero interno: ¿Qué Valencia veremos hoy, el que conquistó San Mamés cuando nadie lo esperaba, o el insulso incapaz de ganar bajo el ánimo de más de 40 000 espectadores a los suplentes del Atlético de Madrid o al Rayo Vallecano?

La plantilla y el cuerpo técnico viajaron a Donostia, tierra de la Real Sociedad, con el propósito de ofrecer lo mejor de sí y, por fin, terminar por esta temporada con el sufrimiento crónico de cada campaña desde que Peter Lim decidió destrozar en 2019 el único proyecto ambicioso que se creó bajo su accionariado, el comandado por Mateu Alemany y Marcelino. Incluso, si los resultados acompañasen en esta jornada unificada de domingo -todos los partidos se disputan desde las siete de la tarde-, una nueva victoria en tierras de Euskadi harían que el Valencia llegase a la despedida del próximo fin de semana con alguna opción de tocar la octava plaza (UEFA Conference League), en posesión del Getafe con 48 puntos.