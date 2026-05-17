Expulsado Eray Cömert ¿Último partido con el Valencia CF?
El central helvético se perderá la última jornada contra el FC Barcelona y como termina contrato no se volvería a enfundar la casaca valencianista nunca más
Eray Cömert fue expulsado en el minuto 71 de partido por una entrada a Pablo Marín siendo el último hombre. El futbolista suizo, al que el delantero del conjunto vasco le ganó la espalda con un desmarque, le dio una patada en su intento por despejar la pelota y vio la cartulina roja.
El defensor, que termina contrato con el conjunto de Mestalla, estará sancionado para recibir al FC Barcelona en Mestalla en la última jornada del campeonato, por lo que salvo que el club valencianista le ofrezca la renovación habrá jugado su último partido como blanquinegro.
Asistencia y desastre defensivo
El jugador helvético dio la asistencia del segundo gol valencianista en una grandísima jugada personal, pero participó activamente del desaguisado defensivo que tenía montado el conjunto de Mestalla con César Tárrega como pareja y Guido Rodríguez por delante.
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