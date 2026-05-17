Javi Guerra, héroe en la victoria del Valencia CF: "Si hay una opción de ir a por Europa hay que pelearla"

El Valencia CF se llevó la victoria en Anoeta en una tarde loca de fútbol en la que remontó hasta dos veces, la segunda de ellas con un jugador menos sobre el campo por la expulsión de Eray Cömert y con un referente claro sobre el campo: Javi Guerra, que marcó dos goles y dio un recital que le coloca en su mejor momento a nivel individual.

El de Gilet fue el encargado de hablar para las cámaras de LaLiga tras el pitido final del colegiado y respondió sobre todas las cuestiones, desde el guion del partido hasta la expulsión, pasando por las opciones valencianistas de jugar competición europea.

Partido loco

Hemos marcados los mismos goles con 11 que 10. No nos hemos dado por vencidos y eso es importante.

Remontada

Sabemos que este campo es difícil. Te remontan, te quedas con 10 y se te echan encima, pero el equipo ha sacado fuerza por donde no la había.

Javi Guerra, felicitado por Diego López / LaLiga

Roja a Cömert

Estaba lejos. Pensaba que al ir el balón hacia fuera no era roja. Dicen que en ese caso no es manifiesta y es amarilla. Han revisado con el VAR y han dicho roja, hay que confiar en el arbitraje.

Europa

En el tercer gol nos ha dicho Hugo Duro desde el banquillo que estaban perdiendo todos. Si hay posibilidad de soñar por Europa hay que ir a por ella. Más en casa y con nuestra gente.

Su mejor momento

Al menos eso dicen los datos.