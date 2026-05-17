Kiat Lim repite el patrón de San Mamés y se pronuncia tras la victoria del Valencia CF en Anoeta

Kiat Lim ha vuelto a pronunciarse en redes sociales después de una nueva victoria del Valencia CF. El dirigente singapurense, que asumió recientemente la presidencia de la entidad, ha repetido el mismo patrón de la semana pasada y ha mostrado su satisfacción a través de Instagram tras el triunfo del conjunto de Carlos Corberán.

Hace apenas siete días, tras la victoria frente al Athletic Club, Kiat Lim compartió una imagen de la celebración del vestuario acompañada por un escueto mensaje: “Together”. En esta ocasión, su participación ha sido todavía más discreta. El presidente se ha limitado a republicar dos publicaciones oficiales del club en sus historias de Instagram.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez (i) celebra su gol, tercero del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

La primera de ellas ha sido un vídeo con el último gol del encuentro, mientras que la segunda correspondía al post con el marcador final. Dos gestos simbólicos con los que Kiat Lim ha querido dejar constancia de su respaldo al equipo en un momento especialmente extraño para la entidad, que atraviesa una notable mejoría deportiva lejos de casa con dos victorias, pero con cero triunfos en los últimos dos duelos en Mestalla.

Pese a esta actividad en redes sociales, la presencia del máximo dirigente en el día a día del club continúa siendo prácticamente inexistente. Sus publicaciones contrastan con la escasa implicación presencial que ha mostrado desde que fue nombrado presidente del Valencia CF.

Sigue sin acudir a Mestalla como presidente

Kiat Lim todavía no ha presenciado en directo ningún partido oficial del Valencia CF en Mestalla desde que asumió la presidencia del club. Un hecho que evidencia la distancia con la que continúa gestionándose la entidad desde Singapur y que ha generado críticas entre la afición valencianista. Lógico después de ver cómo Meriton ha empequeñecido el club desde su llegada.

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El presidente tenía previsto desplazarse a Valencia durante este mes de mayo para mantener diversas reuniones de trabajo centradas en la planificación de la próxima temporada y en la evolución del proyecto del Nou Mestalla. Sin embargo, ese viaje fue finalmente cancelado por un problema de agenda, por lo que su estreno presencial en la capital del Turia como máximo mandatario del club tendrá que seguir esperando. Quien sabe cuándo la grada de Mestalla podrá contar con el lujo con el que cuentan la mayoría de los aficionados del mundo, contar con su presidente en el palco.