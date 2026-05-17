Manifestación convocada contra Peter Lim: desde el Ayuntamiento a Mestalla

Después del partido en Anoeta, Libertad VCF, la asociación de oposición a la gestión de los dirigentes del Valencia CF, ha convocado una manifestación de protesta para el próximo sábado, 23 de mayo. La marcha, "para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim" y sus "cómplices locales con apellidos valencianos", en referencia al director general, Javier Solís, partirá a las cinco de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento para desembocar a las puertas de Mestalla. Allí, el equipo de Carlos Corberán concluirá LaLiga frente al FC Barcelona, a las nueve de la noche, en busca de la séptima plaza, última que conduce a una competición europea. El club no compite en un torneo UEFA desde marzo de 2020.

Este es el comunicado íntegro con el que Libertad VCF, bajo el título "nos sobran los motivos", llama al valencianismo a protestar y manifestarse por una gestión que devuelva al escudo del murciélago donde históricamente le corresponde, a las posiciones nobles de la liga española y a las competiciones UEFA de mayor prestigio e ingreso económico.

"Son ya demasiados años de ataques a un escudo, de engaños a una afición y de desprecio a todo un pueblo. Peter Lim ha sumergido al Valencia CF en una auténtica pesadilla.

La parcela deportiva ha sido destrozada. La economía del club, llevada al límite. La afición, maltratada. Los derechos del valencianismo, pisoteados. Nuestra historia, traicionada. Han arrasado con todo lo que representa el Valencia y pretenden seguir haciéndolo.

"Peter Lim no ha actuado solo"

Pero Peter Lim no ha actuado sólo desde la distancia. Ha contado con cómplices locales, con responsables dentro del club que, desde sus despachos y con apellidos valencianos, han ejecutado una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Y por supuesto también está contando con la permisividad, cuando no con la colaboración directa, de las instituciones valencianas, empezando por el Ayuntamiento de València.

Por todo ello, porque nos sobran los motivos y porque el valencianismo no puede seguir callado, saldremos a la calle para denunciar la gestión de Peter Lim y de todos aquellos que han contribuido a sostenerla.

Pendientes de si hay cambio horario en nuestro último partido de LaLiga, el próximo sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas, todo el valencianismo tiene una cita en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Desde allí iniciaremos una marcha hacia Mestalla, símbolo de nuestra historia y de nuestra resistencia, para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim al frente de nuestro Valencia CF.

Porque el Valencia CF no pertenece a quienes lo maltratan. Pertenece a su gente, a su historia y a su afición.

Noticias relacionadas

Peter Lim, vete ya".