Las notas (locas) de los jugadores del Valencia CF en la victoria contra la Real Sociedad

Javi Guerra volvió a ser el MVP del equipo como contra el Rayo con un doblete de muchos millones para la permanencia y el sueño europeo. Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el partido contra la Real Sociedad correspondiente a la jornada 37 de LaLiga:

DIMITRIEVSKI 6

El normacedonio volvió a salvar al equipo con una mano abajo a disparo de Orri Oskarsson. Sorprendido en el primer gol porque Unai cambia ligeramente la trayectoria del disparo y en el segundo por el rebote de Tárrega.

UNAI NÚÑEZ 5

Cumplidor. El vasco asumió las funciones de lateral derecho con Renzo en la enfermería y sufrió como el resto de la defensa en la segunda mitad. Desvió involuntariamente el disparo de Aihen Muñoz en su intentato de taponarlo.

CÖMERT 4

Expulsado después de un error en la disputa con Pablo Marín siendo el útimo hombre de la defensa. Blando e impreciso con desajustes y faltas de entendimiento. Fue capaz de eclipsar su gran pared en el gol de Hugo Duro.

TÁRREGA 4

Volvió a salir en las fotos de los goles. Gol en propia puerta en su intento de despejar un centro de Pablo Marín. Perdió el salto del gol de Aihen Muñoz y permitió una ocasión clara de Oskarsson en un desajuste con Cömert.

JESÚS VÁZQUEZ 5,5

Versión más que correcta del canterano en fase defensiva. Redujo errores ganador de duelos y sin concesiones en la salida de balón. Sacrificó sus habituales incursiones en ataque para defender las acometidas donostiarras.

GUIDO 6

Salvador al filo del minuto noventa con una testarazo de cabeza a la salida de un córner. Superado en muchas fases de la segunda parte cuando la Real subió de ritmo. No perdió la compostura y aguantó al equipo.

UGRINIC 4

Más energia que control del suizo en el centro del campo. Perdió el salto en el gol inicial de Aihen Muñoz y se fue haciendo pequeño con el paso de los minutos hasta ser sustituido por Pepelu.

GUERRA 8

Otra vez el mejor como contra el Rayo. Doblete de muchos millones con dos maniobras de mucho talento. Además, dejó solo a Diego López con un pase con el exterior de mucha calidad y tuvo el 3-3 en un mano a mano.

RIOJA 5

Poca aportación ofensiva desde el costado derecho a diferencia de otros partidos. Más desgaste físico y ayudas que peligro. Probó desde la frontal sin suerte. Honrado en el esfuerzo a pesar de no tener el día. Siempre suma.

DIEGO LÓPEZ 5

Asentado como titular por delante de Ramazani. Inicia la jugada del gol con un pase interior a Javi Guerra. Desperdició un mano a mano claro después de recuperar un balón a Jon Martín. Protestó un penalti.

HUGO DURO 6

Décimo gol del delantero esta temporada con un zurdazo por debajo de las piernas de Remiro después de una pared precisa con Cömert.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El centrocampista de la Real Pablo Marín (d) pelea un balón con Vázquez Alcalde, del Valencia, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

Cambios

SADIQ 5 Fallón y nervioso en su vuelta a San Sebastián. La tuvo de cabeza.

THIERRY 6 Reforzó la banda derecha en el tramo final. Clave en la arrancada del 3-4.

PEPELU 5 Consistencia y fuerza para el centro del campo en el tramo final.

RAMAZANI 6 Aportó un plus en ataque con disparo y pase interior a Guerra.

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ALMEIDA 6 Botó con precisión el saque de esquina del gol salvador de Guido.