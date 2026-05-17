Remontada en Anoeta para dar Guerra por la Conference League

Liderado por un sensacional Javi Guerra, autor de dos goles -más que en el resto de lo que iba de temporada-, el Valencia CF ha ganado, remontado por dos veces, a la Real Sociedad en San Sebastián. Tres puntos que sirven a los valencianistas para sellar de modo matemático la permanencia y, sobre todo, mantener vivas las posibilidades de clasificarse para la Conference League, si se imponen al Barcelona el próximo fin de semana en la despedida del curso 25/26 en Mestalla. Después del 'pinchazo' del Getafe, la séptima plaza se halla a dos puntos, con dos rivales por delante: el propio Getafe y el Rayo, al que los de Carlos Corberán no consiguieron vencer el pasado jueves en casa.

Con la locura que ha caracterizado a LaLiga, así empezó a las siete en punto de la tarde la jornada unificada en Anoeta. Casi sin quererlo, entre las facilidades ofrecidas por un pasivo Valencia, la Real se puso por delante con un tempranero gol. Aritz Elustondo, en la tarde de su despedida, asistió al pasillo en el área aprovechado por Aihen Muñoz. El zurdo golpeó con violencia y el desvío con la pierna de Unai Núñez despistó a Stole Dimitrievski, que no pudo alcanzar el balón, pese a que entró por el centro de la portería (1-0, m. 3).

El recorrer del tiempo, sin embargo, mostró que el tanto fue más un accidente que la ambición de un equipo local que encadenaba seis partidos sin vencer desde que se metió en el bolsillo el título de Copa y el billete para la próxima edición de la UEFA Europa League. Al contrario, los visitantes debían reaccionar si no querían complicarse la vida en Primera división, y lo hicieron.

Respuesta con celeberidad

La respuesta valencianista llegó con celeridad. Una asistencia de Diego López a uno de los vértices del área la recogió Javi Guerra, quien, sacando ventaja de otra defensa estática, mandó el esférico a la esquina del arco de Álex Remiro (1-1, m. 8). Una de esas exhibiciones del centrocampista valenciano que, lamentablemente, aparecen a cuentagotas. Este ha sido su segundo gol en toda la temporada.

Gracias al empate, los blanquinegros -este domingo, vestidos de rojo Torino-, se serenaron y entraron en su mejor fase del primer acto. La Real Sociedad, de hecho, ausente de motivaciones, comenzó a escuchar los silbidos de una afición 'txuri-urdin' que quería una victoria en la despedida del curso en casa. Los de Corberán subieron las líneas y, en una de esas incursiones, una pared entre el central Eray Cömert y Hugo Duro dio frutos: el delantero sumó su décimo tanto en LaLiga tras el sutil pase del suizo por encima de la zaga. Remiro volvió a ser un 'amigo' (1-2, m. 22).

El defensa de la Real Igor Zubeldia juega un balón ante Hugo Duro / Juan Herrero / EFE

Entonces, cuando los donostiarras estaban más pensando en las vacaciones que en final del torneo, el Valencia desperdició la gran ocasión de cerrar antes el triunfo con el tercer gol. Diego López encaró en solitario y cedió a Hugo Duro, pero ni uno ni otro supieron hacer lo debido y la jugada acabó con un disparo elevado de Guerra desde lejos.

Despertar de la Real, exigida por Anoeta

Retratado por Anoeta, la Real Sociedad empezó a despertar. Solo el desacierto de su '9', el islandés Orri Óskarsson, salvaría los muebles. El remate, cara a cara con Dimitrievski, salió por arriba del larguero. Un minuto más tarde, quien perdonó fue el ex del Valencia Carlos Soler. Disparó a la red lateral. Y, antes del final del primer tiempo, Óskarsson volvió a tenerla. Esta vez, el meta normacedonio detuvo el chut en una excelente parada.

Al descanso, el Valencia se marchaba a dos puntos de Europa -Conference League- tras el pinchazo del Getafe en Elche, incluso por delante de la Real y matemáticamente salvado. Las cosas, no obstante, se complicaron durante buena parte de la segunda mitad. En ella, el valencianismo pasó, primero, de mirar en la clasificación cómo estaban las cosas por el descenso a ilusionarse con alcanzar el último boleto para ir a la tercera competición europea después de la remontada con tantos de Guido Rodríguez y Guerra.

Tres minutos fatídicos y la expulsion de Cömert

Todo se complicó a la hora de juego. En menos de tres minutos, los vascos le dieron la vuelta al marcador. Un balón centrado por Pablo Marín intentó despejarlo César Tárrega con el infortunio de que la pelota se metió en el interior de la red (2-2, m. 60). Con el equipo, perdido, y sin cerrar las vías en el centro del campo, la Real aprovechó la aparición sobre el césped de Mikel Oyarzabal. El zurdo se deshizo de Guido Rodríguez, lento a la presión, y le sirvió el tanto en bandeja a Óskarsson (3-2, m. 63).

Todavía se oscureció más el panorama cuando Cömert vio la cartulina roja por falta al último hombre, Marín. Era el minuto 70. El Valencia perdía y sumaba un jugador menos en el campo. Todo en contra, pero la acción incentivó a los de Corberán en busca del punto necesario para la permanencia matemática y relajó a los de Pellegrino Matarazzo, que pensaron que ya tenían en su mano el triunfo.

Corberán reestructuró el equipo con las entradas al campo de Pepelu, para cubrir el vacío en defensa, por Diego López, Largie Ramazani por Luis Rioja, Umar Sadiq por Hugo Duro y de Thierry Rendall por Ugrinic. Javi Guerra, MVP valencianista, la tuvo tras un servicio del extremo belga, pero Remiro reaccionó con reflejos. No obstante, restaba un cambio más por hacer, el de André Almeida por Unai Núñez.

Los movimientos desde el banquillo resultaron vitales para resucitar y dar un impulso extra al Valencia ante una Real Sociedad dormida. A falta de un minuto, un saque de esquina botado por André lo cabeceó a la red Guido (3-3, m. 89). El tanto significaba la salvación matemática... aunque los valencianistas tiraron de ambición para aprovechar el alargue y dar un golpe que les permite presentarse en la jornada final con opciones europeas.

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Un contragolpe, iniciado y perfectamente recorrrido por Thierry, lo rubricó Guerra con gotas de oro. Se adentró en el área, regateándose a dos defensores realistas y batió con clase con la pierna izquierda a Remiro (3-4, m. 93). Justo premio para el mayor deseo de los de Corberán.