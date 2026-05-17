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Carlos Corberán responde sobre Europa: "Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera llegado antes"

Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF desde el Reale Arena de San Sebastián

Carlos Corberán da órdenes a sus jugadores en la banda del Reale Arena

Carlos Corberán da órdenes a sus jugadores en la banda del Reale Arena / EFE

Iván Carsí

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