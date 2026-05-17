Carlos Corberán responde sobre Europa: "Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera llegado antes"

¿CÓMO VALORAS UN PARTIDO LOCO?

"Ha sido un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera que tienen. El Valencia ha tenido una alta capacidad de superar la adversidad. El equipo consigue darle la vuelta e irte al descanso con un gol por encima. La segunda parte ha empezado bien, con acercamientos, más altos... y ellos en dos accidentes han conseguido dar la vuelta la marcador. Ahí se suma la expulsión de Cömert, pero el equipo ha seguido luchando con corazón y coraje. Orgulloso del empate y ganar tiene un valor enorme. Un esfuerzo bárbaro"