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Carlos Corberán responde sobre Europa: "Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera llegado antes"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF desde el Reale Arena de San Sebastián
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán
¿ES PROBABLE ALCANZAR LOS PUESTOS EUROPEOS?
"No sé qué probabilidad habrá, tampoco sé cuál había hoy por debajo y un jugador menos. Vamos a competir con la máxima seriedad y lograr una victoria para despedir la temporada de la mejor forma posible"
¿QUÉ SUPONE LA SALVACIÓN EN UN CURSO DIFÍCIL?
"Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera llegado antes. El Valencia CF va a luchar al máximo, esta victoria nos ha dado mucho. Vamos a por los tres puntos y a ver si ojalá podemos conseguir algo muy bonito"
¿CÓMO VALORAS UN PARTIDO LOCO?
"Ha sido un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera que tienen. El Valencia ha tenido una alta capacidad de superar la adversidad. El equipo consigue darle la vuelta e irte al descanso con un gol por encima. La segunda parte ha empezado bien, con acercamientos, más altos... y ellos en dos accidentes han conseguido dar la vuelta la marcador. Ahí se suma la expulsión de Cömert, pero el equipo ha seguido luchando con corazón y coraje. Orgulloso del empate y ganar tiene un valor enorme. Un esfuerzo bárbaro"
- Alineaciones probables del Real Sociedad - Valencia CF
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