Medio equipo se puede perder el Valencia - Barcelona de final de LaLiga en Mestalla

Al Valencia CF le quedan dos partidos de LaLiga. Con 43 puntos, podría bastar (e incluso sobrar) con uno para certificar la permanencia matemática, pero podrían ser necesarios los tres si se quiere mantener vivo el sueño por Europa. Precisamente ahora que las competiciones europeas están más baratas que nunca en la historia, y tras desaprovechar un duelo directo contra Rayo Vallecano, llega otro todavía más importante contra la Real Sociedad. En la última jornada, quizá con todo en juego para los de Corberán, ya tocaría recibir a un FC Barcelona que llevará semanas 'de vacaciones'. Nadie quiere perderse el Mundial, por lo que es muy probable que sean pocas las estrellas internacionales que lo vayan a dar todo por los azulgranas en Mestalla. Pero para eso todavía queda más de una semana.

En estos momentos todos los focos están puestos en el Real Sociedad - Valencia CF de este domingo. Para la cita, el técnico ha perdido tanto a Gayà como a Renzo Saravia por lesión. El lateral derecho será ocupado previsiblemente por Thierry, ya recuperado y apercibido de sanción. Unai Núñez tiene opciones también. En la izquierda jugará Jesús Vázquez, pero Corberán ha reclutado para la cita al canterano Marcos Navarro.

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Thierry, en el momento de la primera parte en que cayó lesionado en Son Moix / VCF Media

Muchos titulares apercibidos

Dos centrocampistas con protagonismo como son Pepelu y Guido también están a un paso de cumplir ciclo. Llamativo es el caso del argentino, que ha visto cartulina cuatro jornadas seguidas (de la 30 a la 33 incluidas). El español vio hace una semana la amarilla, al igual que un Sadiq especialmente importante en los planes del técnico y que si viera otra, conllevaría sanción. Igual es el caso de Largie Ramazani, que podría regresar a la titularidad sabiendo que lleva cuatro tarjetas amarillas en el casillero.