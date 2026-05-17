El Valencia CF cita al valencianismo en el Puchades en busca de la final por el ascenso a Liga F

El Valencia CF Femenino afronta este domingo, 17 de mayo, uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto entrenador por Mikel Crespo disputa en el Estadi Antonio Puchades la vuelta de la semifinal del Playoff de ascenso a Liga F frente al CD Alba Fundación, con el objetivo de dar un paso más hacia el regreso a la máxima categoría del fútbol femenino español.

El encuentro arrancará a las 12:00 horas y contará, una vez más, con el respaldo de la afición blanquinegra, llamada a convertirse en el gran apoyo del equipo en una cita decisiva, así lo reclama el equipo y sus jugadoras más representativas, anhelan un fortín a la caza del objetivo: devolver el escudo del murciélago a la élite.

El choque de ida, disputado el pasado 10 de mayo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, terminó con empate sin goles (0-0), en un duelo muy igualado que acabó marcado también por las expulsiones de Rebecca Elloh y del técnico Mikel Crespo.

¿Qué pasa si hay empate en el Valencia CF Femenino - Alba Fundación?

Si el marcador vuelve a terminar igualado al finalizar los 90 minutos, la eliminatoria se irá a una prórroga de 30 minutos. En caso de persistir el empate, no habría tanda de penaltis.

El billete para la final sería entonces para el Valencia Femenino, gracias a su mejor clasificación en la fase regular de la Primera Federación Iberdrola 2025/26. Las valencianistas terminaron en tercera posición, mientras que el conjunto dirigido por Virginia García concluyó octavo.

Germán Caballero

Entradas y acceso al Antonio Puchades

El Estadi Antonio Puchades, en la Ciutat Esportiva, abrirá sus puertas a partir de las 11:00 horas. También estarán operativas las taquillas del estadio, aunque las entradas pueden adquirirse de manera online desde 5 euros. Además, los abonados del VCF Femenino 25/26 podrán acceder presentando su correspondiente documento acreditativo.

Durante la fase regular, ambos equipos ya dejaron precedentes de máxima igualdad. El Valencia se impuso por 2-0 en la jornada 8 con goles de Tere y Marcano, mientras que el conjunto albaceteño venció 2-1 en la jornada 19 gracias a un doblete de Celia, en un encuentro en el que Marcano volvió a ver portería para las valencianistas.

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