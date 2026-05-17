El Valencia CF gana al Alba y se mete en la final del playoff de ascenso a la Liga F

El Valencia CF Femenino está a 180 minutos del ascenso a Liga F. Las de Mikel Crespo han ganado (4-3) con autoridad al CD Alba Fundación en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna gracias a los goles de Marcano, Marina, Mascarell y Yasmin y se jugarán el ansiado y obligado ascenso en la eliminatoria final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, el sitio que corresponde a la entidad de Mestalla.

Las de Mikel Crespo encarrilaron el partido en diez minutos demoleadores. Marcano abrió el marcador en el minuto 24 después de una conexión entre Tere y Marina Martí con centro raso al área pequeña. Solo dos minutos después en el minuto 26 Marina volvió a aparecer para pescar un balón suelto en el área y mandarlo al fondo de la red. El 3-0 llegó a continuación en el minuto 33 obra de Mascarell con un remate cruzado potente dentro del área que llevó la locura al Puchades.

VALENCIA CF - ALBA FUNDACIÓN / Eduardo Ripoll

El Albacete, con la eliminatoria perdida por el 0-0 de la ida, recortó distancias en el minuto 35 por mediación de Laura Ortega. La primera parte acabó con un triste contratiempo en forma de lesión de la guardameta valencianista Jana después de una parada brutal para evitar el 3-2. La portera blanquinegra se retiró entre lágrimas al borde del descanso y fue sustituida por la suplente Marina. Además, Nazareth fue expulsada en el 42 dejando al equipo en inferiodad numérica.

Lejos de especular con el resultado en la segunda parte, el Valencia salió con la ambición de marcar el cuarto gol y sentenciar la eliminatoria. A los pocos minutos de la reanudación, Yasmin puso el 4-1 en el marcador con un zurdazo lejano a la escudra de la portería visitante. Golazo y lo que parecía medio billete a la final del playoff. Sin embargo, todo se complicó con el 4-2 en contra de Laura Moreno en el minuto 66 y el polémico 4-3 de penalti en tiempo de descuento. Laura Moreno tuvo el empate de cabeza en el descuento. ¡Menos mal! Sufriendo, pero compiitiendo y ganando con Marina haciéndose grande en la portería en el tiempo de prolongación. Nadie dijo que iba a ser fácil. Quedan 180 minutos.

VALENCIA CF - ALBA FUNDACIÓN / Eduardo Ripoll

Villarreal-Osasuna a las 20:00

El Valencia se cruzará en la final del playoff de ascenso con el ganador de la eliminatoria entre el Villarreal y Osasuna. El equipo groguet de Jordi Ferriols afronta la vuelta con la ventaja del 1-2 del partido de ida en Tajonar. Esta noche, la vuelta en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 20:00 horas.

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Homenaje al Femenino B

La Ciudad Deportiva de Paterna rindió homenaje al Valencia Femenino B por el ascenso a Segunda Federación después de rematar la semana pasada ante el Extremadura Femenino una eliminatoria que se encarriló en la ida con un contundente 0-7. Un ascenso cargado de emotividad con dedicatoria especial: Fernando Martín, fallecido en un accidente de barco en Indonesia el pasado diciembre.