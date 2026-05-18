Aihen Muñoz, el último en aprovechar la 'oferta' del Valencia CF

Aunque seguro que en otras aficiones se comparte esa sensación, en el valencianismo se respira esa creencia de que el Valencia CF actúa como aspirina no solamente para equipos rivales, sino también para algunos futbolistas. Este curso la realidad es que muchos partidos han parecido una especie de "Juega con nosotros y llévate tu primer gol de regalo". El último en aprovechar dicha 'oferta' fue este fin de semana Aihen Muñoz.

La del lateral txuri-urdin era la madre de todas las sequías goleadoras, pero contra el Valencia CF marcó un 'golazo' para adelantar a los suyos en el marcador icorporándose por banda izquierda. Muñoz era, hasta este domingo, el jugador de toda Primera División que más partidos llevaba sin marcar: 147 encuentros y siete años, desde su debut.

Aihen Muñoz en el partido contra el Valencia CF / LaLiga

Una 'sangrante' lista

A propósito de este dato, un usuario en redes (@ruserrano6) ha hecho una recopilación de jugadores que tan solo esta temporada han aprovechado la 'promoción' del Valencia CF y la lista, además de larga, es hasta escalofriante por algunos de los casos que se reflejan.

En el Elche hay dos afortunados, tanto Lucas Cepeda como Grady Diangana le han marcado al Valencia su único gol en toda la temporada en sendas victorias contra los de Carlos Corberán.

También Iker Luque y Migueo Cubo tuvieron la suerte de debutar contra el conjunto de Mestalla con el Atlético de Madrid en el partido en el que el Cholo Simeone alineó a un sinfín de canteranos. Ambos se estrenaron con gol en la élite.

Iker Luque of Atletico de Madrid celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Atletico de Madrid at Mestalla stadium on May 2, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La colección de goles de Fer López desde su flamante regreso al Celta de Vigo en el mercado de invierno solamente tiene un tanto, el que le marcó al combinado blanquinegro en la goleada en Balaídos. Desde entonces no ha visto puerta.

Álvaro Carreras, ida y vuelta

A juzgar por lo visto esta temporada, el valencianismo podría creer que Álvaro Carreras, que tiene la misma cara que Lucas Vázquez pero con el pelo largo, es realmente la reencarnación de Roberto Carlos, ya que le marcó un gol en la ida y otro en la vuelta. La realidad colisiona de frente con esa idea, pero es que el madridista solo ha marcado esos dos goles en todo el campeonato.

Álvaro Carreras después de marcarle al Valencia CF / RMCF

Otro lateral, en este caso Arnau Martínez del Girona, también marcó contra el Valencia su primer gol de la temporada... Y no ha sido capaz de convertir ninguno más desde entonces, como Nobel Mendy, del Rayo Vallecano, o Ramón Terrats, del RCD Espanyol.

Pero si hay un equipo que ve al Valencia esta temporada como su gran oportunidad de hacer lo que no hace otros días es el Real Oviedo. Los asturianos, ya descendidos, ganaron a los valencianistas en la ida y en la vuelta (al único al que han ganado dos veces) y en esos partidos también hubo estrenos. En el primero Salomón Rondón marcó el primero de los dos de su casillero y en la vuelta David Costas marcó su primer y único gol en Primera División