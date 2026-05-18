La Champions más barata que se recuerda le saca los colores al Valencia CF

La victoria del Valencia CF en Anoeta hace todavía posible que Mestalla recupere en la temporada de su despedida, la próxima 2026/27, los partidos europeos. Lo que es seguro, no obstante, es que no lo hará a la máxima altura que merece el estadio con más solera del fútbol español: un regreso al circuito de la UEFA Champions League, del que salió en marzo de 2020. Los números del conjunto de Carlos Corberán en la segunda vuelta, así como la pobre cifra con la que el Real Betis se garantizó el último billete hacia la mejor competición continental de clubes -57 puntos-, refuerzan la sensación de oportunidad perdida. Sobre todo, en un primer asalto de LaLiga en que los blanquinegros apenas sumaron 17 puntos y cayeron a la zona de descenso.

Evidentemente, la incapacidad de mantener un rendimiento sostenido en el clásico torneo de la regularidad, ha condenado al Valencia a no poder mirar más arriba y codearse con los equipos con los que lo ha hecho habitualmente hasta la aparición de Peter Lim en la vida valencianista. En una temporada 25/26 que se recordará por ser una de las más accesibles para obtener un cupo de Champions, la remontada frente a la Real Sociedad sitúa al equipo de Mestalla tan solo con opciones condicionadas de volver a Europa vía Conference League, la tercera puerta de la UEFA. Se necesita sumar los tres puntos el sábado en casa contra el FC Barcelona, campeón confirmado desde hace semanas, y aguardar que Getafe y Rayo Vallecano no ganen en sus respectivos encuentros con Osasuna y Alavés, respectivamente.

Los tiempos del Valencia de Emery y el Málaga de Pellegrini

Con apenas una decena de puntos más, el Valencia hubiese llegado al adiós del curso como local optando a la Champions y no a la Conference. A falta de una jornada para el cierre, el quinto de LaLiga, el Betis, iguala prácticamente el ritmo con el que clasificó en 2012 el Málaga CF de Joaquín, Toulalan, Isco o Manuel Pellegrini... curiosamente, los dos últimos son también protagonistas del éxito verdiblanco en la actualidad, 13 años después. Los malagueños sellaron el pase con 58 puntos en 38 jornadas, dos más que el quinto, entonces sin más premio que la Europa League, el Atlético de Madrid. El Valencia de Unai Emery, mientras tanto, acabó aquel curso, con 61 puntos, en la tercera posición. Es decir, clasificado para la Liga de Campeones.

El próximo sábado se conocerá si el Betis, sin nada en juego, es capaz de alcanzar las 60 unidades o, por el contrario, pincha con un Levante UD más necesitado en busca de la salvación y se confirma absolutamente la vigente como la temporada con la Champions más barata de la historia en España. Indistintamente, puede decirse ya que, salvo en estas dos ocasiones -2012 y 2026-, nunca la clasificación a la máxima competición europea había estado tan barata -por debajo de los 60 puntos- en el fútbol español. Por ejemplo, en 2003, el Valencia de Rafa Benítez se quedó fuera de la Liga de Campeones con 61 y, precisamente, en el año del Centenario, 2019, Marcelino lo metió por última vez con esa misma cantidad. Años de sequía internacional y, en consecencia, de cualquier ingreso UEFA.

Una plaza extra gracias al Rayo

Además, en esta campaña 2026, la liga española se ganó un boleto extra gracias a disponer del segundo mejor coeficiente UEFA por países tras el de la Premier inglesa, un registro que certificó el Rayo colándose en la final de la Conference al deshacerse del Estrasburgo (2-0) en la ronda de semifinales. Ahora, tres días antes de ese partido de leyenda para los vallecanos contra el Crystal Palace en Leipzig (Alemania), el conjunto de Iñigo Pérez será rival del Valencia y el Getafe en la pugna por la séptima plaza (Conference League).

Durante los últimos años posteriores a la pandemia, el club de Mestalla, bajo la administración de los Lim, ha visto como pierde estatus y posiciones entre los grandes de LaLiga. Clásicamente en Champions, junto con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Sevilla, los valencianistas han cedido terreno ante la ascensión de entidades en crecimiento en este sentido como el Villarreal CF y el Betis. Precisamente, los dos que acompañarán en la Champions 2026/27 a Barça, Madrid y Atleti.

El precio de la Champions

El dato cobra todavía más dimensión cuando se comparan los registros históricos de la última plaza de Champions en LaLiga desde que las victorias suman tres puntos. En la mayoría de temporadas, la barrera de acceso a la Champions League se movió entre los 64 y los 76 puntos.

1995/96 : 87 puntos (solo el campeón, Atlético) (el Valencia fue subcampeón)

: 87 puntos (solo el campeón, Atlético) (el Valencia fue subcampeón) 1996/97 : 90 puntos (2º clasificado, Barcelona)

: 90 puntos (2º clasificado, Barcelona) 1997/98 : 65 puntos (2º clasificado, Athletic)

: 65 puntos (2º clasificado, Athletic) 1998/99 : 65 puntos ( Valencia , 4º)

: 65 puntos ( , 4º) 1999/00 : 64 puntos ( Valencia , 3º)

: 64 puntos ( , 3º) 2000/01 : 63 puntos (4º clasificado, Barcelona)

: 63 puntos (4º clasificado, Barcelona) 2001/02 : 64 puntos (4º clasificado, Barcelona)

: 64 puntos (4º clasificado, Barcelona) 2002/03 : 61 puntos (4º clasificado, Celta)

: 61 puntos (4º clasificado, Celta) 2003/04 : 70 puntos (4º clasificado, Real Madrid)

: 70 puntos (4º clasificado, Real Madrid) 2004/05 : 62 puntos (4º clasificado, Betis)

: 62 puntos (4º clasificado, Betis) 2005/06 : 68 puntos (4º clasificado, Osasuna)

: 68 puntos (4º clasificado, Osasuna) 2006/07 : 66 puntos ( Valencia , 4º)

: 66 puntos ( , 4º) 2007/08 : 64 puntos (4º clasificado, Atlético)

: 64 puntos (4º clasificado, Atlético) 2008/09 : 67 puntos (4º clasificado, Atlético)

: 67 puntos (4º clasificado, Atlético) 2009/10 : 63 puntos (4º clasificado, Sevilla)

: 63 puntos (4º clasificado, Sevilla) 2010/11 : 62 puntos (4º clasificado, Villarreal)

: 62 puntos (4º clasificado, Villarreal) 2011/12: 58 puntos (4º clasificado, Málaga)

2012/13 : 66 puntos (4º clasificado, Real Sociedad)

: 66 puntos (4º clasificado, Real Sociedad) 2013/14 : 70 puntos (4º clasificado, Athletic)

: 70 puntos (4º clasificado, Athletic) 2014/15 : 76 puntos ( Valencia , 4º)

: 76 puntos ( , 4º) 2015/16 : 64 puntos (4º clasificado, Villarreal)

: 64 puntos (4º clasificado, Villarreal) 2016/17 : 72 puntos (4º clasificado, Sevilla)

: 72 puntos (4º clasificado, Sevilla) 2017/18 : 73 puntos ( Valencia , 4º)

: 73 puntos ( , 4º) 2018/19 : 61 puntos ( Valencia , 4º)

: 61 puntos ( , 4º) 2019/20 : 70 puntos (4º clasificado, Sevilla)

: 70 puntos (4º clasificado, Sevilla) 2020/21 : 77 puntos (4º clasificado, Sevilla)

: 77 puntos (4º clasificado, Sevilla) 2021/22 : 70 puntos (4º clasificado, Sevilla)

: 70 puntos (4º clasificado, Sevilla) 2022/23 : 71 puntos (4º clasificado, Real Sociedad)

: 71 puntos (4º clasificado, Real Sociedad) 2023/24 : 76 puntos (4º clasificado, Atlético)

: 76 puntos (4º clasificado, Atlético) 2024/25: 70 puntos (5º clasificado, Villarreal)

Ahora, en la actual temporada 2025/26 (37 jornadas), el panorama rompe con todos los registros recientes:

Atlético de Madrid : 66 puntos (4º clasificado)

: 66 puntos (4º clasificado) Real Betis: 57 puntos (5º clasificado)

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Hoy, pendientes de una carambola para ir a la Conference, se pone en evidencia como el Valencia ha pasado de competir regularmente por puestos Champions a sobrevivir en la segunda mitad de la tabla durante buena parte del último lustro. El contraste con temporadas anteriores resulta todavía más doloroso para el valencianismo. En la temporada 2014/15, el Valencia acabó cuarto con 77 puntos. En la 2017/18 regresó a Champions con 73 puntos. Incluso, en la 2018/19, bastaron 61 puntos para entrar entre los cuatro mejores. En la actualidad, en cambio, con un acceso barato a todas las competiciones UEFA, el club ni siquiera depende de sí mismo para conseguirlo.