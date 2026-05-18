¿Por qué Corberán dejó en la grada a Danjuma en el Real Sociedad - Valencia CF?

Arnaut Danjuma ni está ni se le espera. El extremo del Valencia CF viajó a San Sebastián disponible en la lista de convocados, pero se cayó a última hora alegando unos problemas en la espalda. El neerlandés vio el partido desde la grada junto al capitán, José Luis Gayà, que acompañó al equipo para hacer piña pese a su rotura muscular. Este lunes, Danjuma se trató con los fisios del club y por lo visto ya se encuentra mejor.

Nadie le echó de menos. Danjuma se ha convertido en un jugador residual que ha ido perdiendo protagonismo de forma progresiva en los últimos meses. Su punto de inflexión llegó tras el penalti fallado ante el Oviedo en Mestalla el pasado 30 de septiembre de 2025. Desde entonces, su presencia en el equipo ha disminuido considerablemente hasta prácticamente desaparecer de las rotaciones habituales.

De hecho, Danjuma no es titular desde la derrota en Oviedo del 14 de marzo de hace dos meses. Desde aquel encuentro se ha quedado a cero en cinco de los últimos nueve partidos. En los otros cuatro apenas ha acumulado 68 minutos sobre el césped, unas cifras muy alejadas de las expectativas generadas con su llegada.

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Un fichaje decepcionante

El neerlandés estaba llamado a convertirse en la referencia ofensiva del equipo, pero su rendimiento ha dejado mucho que desear. Su balance de tres goles y dos asistencias en Liga reflejan una temporada muy por debajo de lo esperado y un fichaje claramente decepcionante.