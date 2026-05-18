Europa o nada: las cuentas del Valencia CF para ir a la Conference

En la segunda mitad del partido frente a la Real Sociedad en Anoeta, el Valencia CF pasó en la recta final de estar calculando las probabilidades de descenso a Segunda división a verse con opciones de jugar la próxima campaña una competición europea: la UEFA Conference League.

El empate valía para sellar la permanencia matemática, pero a la postre el equipo de Carlos Corberán se llevó la victoria y los tres puntos de San Sebastián de la mano de Javi Guerra. Un triunfo que, unido al pinchazo del Getafe en Elche, mantiene una puerta abierta para acabar LaLiga en la séptima posición y jugar el curso 2026/27 en la tercera de las competiciones que organiza la UEFA.

Esta Liga de locura se ha aclarado ligeramente con la disputa de la jornada 37. Por abajo, con Girona y Mallorca agonizando, Levante, Elche y Osasuna todavía se la juegan en la jornada 38.

Algo más arriba, cinco equipos aspiran aún a quitarle la séptima plaza al Getafe, que suma 48 puntos tras su derrota en Elche (1-0). Y el propio Getafe, con el golaveraje ganado al Celta, es el único que podría quitarle la sexta plaza (Europa League) a los gallegos, siempre y cuando los de José Bordalás le ganen a Osasuna en el Coliseum y los de Vigo caigan en Balaídos ante el Sevilla FC.

El Valencia, por su parte, se encuentra en ese grupo de cinco con posibilidades de asaltar esa séptima plaza. Además de los blanquinegros, con 46 puntos, Athletic Club, Espanyol y Real Sociedad, los tres con 45 unidades. Por delante, con 47 el Rayo. Además de por lo simplemente numérico, los de Mestalla parten con la ventaja del factor motivacional con la Real, que realmente nada se juega porque accede directamente a la Europa League después de haber conquistado la Copa del Rey.

¿Qué necesita el Valencia para ir a la Conference?

En todo este contexto, para que el Valencia se clasifique para la Conference League debe imponerse al Barcelona el sábado y esperar, a la misma hora en la jornada unificada, que ni Getafe ni Rayo Vallecano ganen. Los getafenses reciben a Osasuna y los vallecanos juegan en Vitoria con un Alavés que ya ha logrado la salvación matemática con 43 puntos. El Rayo, asimismo, tendrá la final de la Conference cuatro días después, el 27 de mayo, en Leipzig (Alemania) ante el Crystal Palace.

¿Cuál es el interés del Rayo?

Evidentemente, la cabeza de los rayistas estará en buena medida en la final europea, un hito histórico para el club de Vallecas. Iñigo Pérez podría apostar por rotaciones, como ya hizo en Mestalla el jueves pasado, si bien existe otra lectura: la tranquilidad de jugar por un título sabiendo de antemano que su concurso en Europa el próximo año no depende de levantar la copa el tierras alemanas. Lo que logaría terminando LaLiga en séptimo lugar.

Sergio Camello, a los 28 minutos, anotó al Villarreal / VIctor Lerena / EFE

Por otro lado, el título significaría para los madrileños un premio mayor, el acceso a la segunda competición europea: la Europa League. Una situación que podría hacer que el octavo clasificado viese la final de Leipzig deseando que el Rayo saliese campeón, siempre y cuando los de Iñigo, o la Real, finalizasen la jornada 38 desplazando al Getafe de la séptima posición . Incluso, el noveno tendría premio extra si la Real acabara también entre los ocho primeros. Una combinación, altamente improbable.

En resumen, el Valencia necesita ganar y esperan que no lo hagan el Getafe y el Rayo. Si eso sucede, los blanquinegros serán séptimos en la clasificación y equipo de Conference. Si no, al menos, habría que mantenerse lo más arriba posible.

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