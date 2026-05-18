De Haas pone fin a su etapa en Famalicão haciendo fuerza por la Conference

Próximamente, se espera que, a través de sus redes sociales, Justin de Haas se despida públicamente del Famalicão y su afición con un mensaje más extenso, después de tres exitosas campañas defendiendo la camiseta del club del norte de Portugal. Este pasado fin de semana, el defensa neerlandés, que ya tiene 100 % la cabeza en lo que le aguarda en el Valencia CF a partir de la próxima temporada, hizo un avance al consumar su último partido con los colores del equipo que le ha visto crecer.

"Último partido en Famalicao, ¡qué manera de terminar la temporada! Gracias, Famalicao", escribió De Haas en sus perfiles públicos. El conjunto originario de Vila Nova de Famalicão ha firmado una excelente campaña en la liga de Portugal, donde ha concluido en la quinta posición con 56 puntos, solo tres menos que el Sporting de Braga, clasificado para la Liga Conferencia de la UEFA. Uno y otro, eso sí, muy distanciados del trío de cabeza: Porto (88 puntos), Sporting (82) y Benfica (80).

Famalicão mantiene el invicto y la solidez en defensa

En la última jornada, el equipo de De Haas venció por un gol a cero al Alverca en el 'Estádio 22 de junho' merced a un cabezazo de Umar Abubakar. La victoria sirvió al Famalicão para sellar la quinta plaza y mantener viva una esperanza europea, curiosamente, la misma que la del Valencia: jugar en la próxima edición de la UEFA Conference League.

Los jugadores del equipo festejaron, junto a amigos y familiares, la exitosa campaña al lado de los aficionados. El Famalicão ha cerrado el curso con una serie de 12 partidos invicto, seis de ellos con triunfo, y siendo el cuarto equipo menos goleado de la liga, el primero tras los tres gigantes: Porto, Sporting y Benfica. Un logro defensivo en el que el nuevo jugador del Valencia para la campaña 26/27 ha tenido mucho que ver.

La cabeza del futbolista, mientras tanto, se centra en desconectar con las inminentes vacaciones y focalizar las ambiciones de esa próxima temporada con el equipo de Mestalla. Aunque, eso sí, lo primero va a ser hacer fuerza porque tanto el Famalicão como el Valencia se metan en la edición 2027 de la Conference League, donde podrían cruzarse si se clasifican en la previa. Los portugueses accederían en la segunda ronda del torneo.

¿Quén necesitan para volver a verse en Europa?

De todos es sabido que el Valencia necesita ganar al Barcelona y que pierdan o empaten Getafe o Rayo Vallecano en la última jornada de LaLiga, la del próximo sábado. El neerlandés va a estar pendiente de estos partidos con la ilusión de poder jugar esta competición europea con los de Mestalla. No podrá hacerlo ya con los portugueses, quienes necesitan una carambola más simple y sencilla que la del Valencia. Si el Sporting de Portugal vence este domingo en la final de Taça de Portugal, el quinto accederá a la segunda ronda de la Conference. Enfrente de los lisboetas estará el modesto Torreense, de Segunda división.

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El Sporting iría siempre a la previa de la Champions. Si se da la sorpresa en la final del domingo, a las 18:15 horas... el quinto se quedará sin jugar en competiciones europeas. De un modo u otro, Justin de Haas cuenta las semanas para convertirse en jugador del Valencia y hace fuerza para que sus equipos puedan verse en el futuro próximo en la Conference League.