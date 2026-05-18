Hugo Duro quiere Europa más que nadie: "Es el premio que llevo luchando cinco años en el Valencia CF"

Hugo Duro marcó su décimo gol de la temporada con el Valencia CF. A pesar de ver puerta contra la Real Sociedad, el delantero no se conforma y quiere más. El '9' es autocrítico con su temporada porque cree que tiene "nivel para dar mucho más" y su objetivo es cerrar el año con "buen sabor de boca" contra el Barcelona en Mestalla. "Tenemos una última oportunidad para irnos con ‘buen sabor de boca’ y a esperar ese premio que llevo luchando los cinco años por esta pequeña ilusión y afición y plantilla, último año de Mestalla, lo tenemos que hacer”. Estas fueron sus reflexiones en declaraciones al club:

Partido

“Ha sido una ‘montaña rusa’. Después de ponernos 3-2 con uno menos, el equipo ha seguido luchando, esperando las oportunidades y hemos estado acertados. La recompensa ha sido el triunfo y podernos jugarnos entrar en Europa en la última jornada”.

Casta y coraje

“No hemos parado de recibir golpes, en el minuto cinco, gol, nos remontan, con uno menos. Han sido errores nuestros que tenemos que mirarnos, pero hay que quedarse con lo bueno porque los ‘huevos’ que ha echado el equipo son de admirar y corregir, que viene un ‘hueso duro’ ahora y tenemos que ganar”.

Último encuentro de la temporada frente al FC Barcelona

“Es una pena que en la jornada 37 tengamos que hablar de permanencia, no nos lo podemos permitir como plantilla, como Club. Tenemos que hablar más de ir a jugar Europa porque veo esta plantilla, Club y afición y tenemos que estar ahí arriba”.

Objetivo Europa

“Tenemos que ganar, nos tenemos que centrar en lo nuestro. Un último esfuerzo de todos, de jugadores, de la afición, que hemos pasado un año complicado y tener esta pequeña ilusión, nos lo vamos a dejar todo para ganar. Después del jueves contra el Rayo y el ambiente que hubo y no poder darles la victoria, tenemos una última oportunidad para irnos con ‘buen sabor de boca’ y a esperar ese premio que llevo luchando los cinco años por esta pequeña ilusión y afición y plantilla, último año de Mestalla, lo tenemos que hacer”.

Gol

Noticias relacionadas

“Me alegro porque he pasado un año muy duro, me ha costado mucho ayudar al equipo, no me he encontrado bien a nivel personal en el equipo y pues es un desahogo final. Tengo que dar mucho más y tengo nivel para ello. Le debo mucho a este escudo que me ha ayudado tanto y espero que la semana que viene nos llevemos una alegría y gritemos yo llorar de alegría por eso que todos queremos”.