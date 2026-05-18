Manolo González se acuerda del Valencia CF tras la salvación del Espanyol: "Pasaron situaciones raras"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó haber dado el golpe en el momento adecuado tras ganar en pocos días a Athletic Club y Osasuna para firmar así la permanencia. El técnico perico se mostró “orgulloso” de sus futbolistas tras lograr la victoria en Pamplona adelantándose hasta el dos ocasiones para después anular a los jugadores rojillos.

“Hemos tenido partidos buenos, pero hemos tenido partidos que ha sido increíble no haberlos ganado”, reconoció González, quien vio un sólido Espanyol en El Sadar con los goles de Romero y Kike García. “Llegas a una situación que no era un tema deportivo, entrenador ni nada por el estilo, era de ganar un partido”, decía aliviado por la permanencia del conjunto perico.

En su análisis de la temporada, Manolo se acordó de los 33 puntos de la primera vuelta, pero también de "situaciones raras como Valencia, Mallorca o incluso Girona". "La primera vuelta tampoco era para llevar 33 puntos, pero todo salía de cara. Y pasamos de eso a todo lo contrario, a situaciones raras como Valencia, Mallorca o incluso el Girona en casa o partidos que tienes que ganar como el día del Oviedo con 30 tiros a portería. Si el partido del otro día lo ganamos hace cinco semanas, la cosa hubiera sido diferente, pero al final te la tienes que jugar. Es difícil de manejar, pero es la mejor experiencia que me llevo de este año. Los jugadores y el club han confiado y no es fácil, al barco uno se sube con la mar en calma. Hemos sufrido muchísimo y los palos son justificados, pero lo hemos pasado muy mal”.

PAMPLONA, 17/05/2026.- El entrenador del Espanyol, Manolo González (c), y sus jugadores celebran la victoria en el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre CA Osasuna y RCD Espanyol, este domingo en el estadio de El Sadar de Pamplona. EFE/ Jesús Diges / JESÚS DIGES / EFE

Lo que pasó en Mestalla

El Valencia CF se impuso (3-2) al Espanyol tras un penalti que señaló Hernández Hernández sobre Lucas Beltrán de Rubén Suárez. El club perico explotó de indignación reclamando una falta previa: “Siempre que venimos aquí, pasa alguna cosa”, dijo Ramon Terrats en zona mixta recordando la polémica del descenso de 2023. “No puede ser la falta previa al penalti. Yo el penalti no lo he visto, no sé si es, porque no lo he repetido. Pero hay una falta previa muy clara a Rubén”, explicó.

Noticias relacionadas

Igual de enfadado estaba Manolo: "Lo más grave de la acción del 3-2 es la acción previa a Rubén Sánchez. Esa acción no la había visto en el campo, la he visto ahora en el vestuario”, añadió, con gesto serio.