Los números 'nivel Europa' del Valencia CF de Corberán en la segunda vuelta de LaLiga: la historia se repite

Carlos Corberán se ha abonado a las segundas vueltas 'nivel Europa'. A veces las sensaciones no van de la mano de los datos. Y esto es lo que sucede con su Valencia CF. Pasó la temporada pasada y ha vuelto a ocurrir. A falta de una jornada para el final del campeonato, el Valencia de Corberán es el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta con 29 puntos en 18 jornadas. Solo hay tres equipos mejores desde la jornada 20: Atlético de Madrid (31), Real Madrid (38) y Barcelona (45). Su equipo ha rendido más por ejemplo de dos equipos Champions como el Betis (28) o el Villarreal (25) o como el campeón de Copa Real Sociedad (24) o el finalista de la Conference League (25).

El Valencia CF de Corberán es el cuarto equipo de LaLiga que más partidos ha ganado en la segunda vuelta (9) por encima del Atlético (10), Real Madrid (12) y Barcelona (15). Si el Valencia gana al Barcelona cerrará la segunda parte del campeonato con 32 puntos superando incluso al Atlético (31) en función de lo que haga en la última jornada del campeonato frente al Villarreal en La Cerámica. Esta es la clasificación parcial 25/26 a falta de una jornada para el final de LaLiga:

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En caso de ganar, el Valencia alcanzará los 32 puntos a solo uno del registro de Corberán en la segunda vuelta de la temporada pasada. Rubén Baraja fue destituido tras obtener solamente 12 puntos en 17 jornadas. A partir de ahí, el equipo aceleró de la mano del técnico de Cheste: 34 puntos en 21 partidos. Contabilizando solo lo hecho en las 19 jornadas de la segunda vuelta, 33 puntos gracias nueve triunfos, seis empates y cuatro derrotas. A pesar de los 33 puntos el equipo fue el sexto mejor equipo de LaLiga en la segunda vuelta por detrás de Athletic, Betis, Villarreal, Real Madrid y Barcelona. Esta fue la clasificación virtual 24/25:

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"Hemos competido mejor"

El propio Corberán reconoció el sábado que el equipo "ha competido mejor en la segunda vuelta que en la primera". "Las valoraciones de una temporada hay que hacerlas al cierre de la temporada. Los números de la primera vuelta son inferiores a los de la segunda vuelta. Hemos competido mejor en la segunda. Hemos podido transmitir lo que queríamos en algunos partidos. Cuando no lo hemos hecho, la autocrítica siempre ha estado presente, asumimos la crítica. En la segunda vuelta hemos conseguido superar a los rivales más veces que en la primera vuelta e imponer nuestras fortalezas".