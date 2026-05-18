El Valencia rompió varios registros con su victoria en el Reale Arena

El Valencia, que se impuso a la Real Sociedad por 3-4 en el Reale Arena en Liga, ha roto con dicho triunfo varios registros de los últimos años, fundamentalmente por las circunstancias que marcaron el mismo como fue tener que remontar un resultado adverso en dos ocasiones o hacer frente a la expulsión de un futbolista.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán recibió su primer gol en el minuto 2 por mediación de Aihen pero los tantos de Javi Guerra y Hugo Duro le dieron la vuelta al marcador. Más tarde Tárrega, en propia puerta, y Oskarsson pusieron por delante de nuevo a la Real pero finalmente Guido Rodríguez y Javi Guerra certificaran el triunfo valencianista en la recta final del encuentro.

Una victoria que se produjo con diez futbolistas sobre el terreno de juego debido a la expulsión del suizo Eray Cömert en el minuto 69 y que llegó cuando los locales ganaban por 3-2.

Eray Cömert tras hacer la falta que le costó la expulsión / SD

Unas circunstancias que hacía varios años que no se producían. Para encontrar una remontada a domicilio hay que retroceder a diciembre de 2021 cuando venció al Levante, en el derbi de la ciudad, por idéntico marcador de 3-4 y tras levantar una desventaja de 2-0. En aquella ocasión se adelantó el Levante con goles de Campaña y Roger Martí pero sendos dobletes de Guedes y Carlos Soler le dieron un triunfo al Valencia que maquillaría Bardhi en el tramo final.

Victoria con uno menos... hasta 2023

Un poco menos de tiempo hace que el equipo se impuso en un partido en el que acabó con diez jugadores. Ocurrió en Vallecas en diciembre de 2023 y entonces un gol de Sergi Canós le dio los tres puntos a un Valencia que vio como era expulsado Thierry, aunque fue en el último minuto de juego y defendiendo el resultado favorable.

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También hay que retroceder dos años y medio para encontrar un acierto goleador tan alto lejos de Mestalla y es que desde enero de 2024 no marcaba 4 tantos fuera de Mestalla. Entonces, el Valencia goleó al Cádiz por 1-4 en el Nuevo Mirandilla con tantos de Hugo Duro, Diego López, Javi Guerra y Jesús Vázquez.