Cañizares responde a la pregunta de por qué no hace como Ramos y compra el Valencia CF

El exportero del Valencia CF y de la selección española, Santiago Cañizares, respondió con claridad a la pregunta de por qué no compra el Valencia CF al estilo de lo hecho por Sergio Ramos con el Sevilla FC, quien está acelerando para quedarse con la mayoría accionarial del club de Nervión por unos 450 millones de euros. La leyenda de la portería de Mestalla, además, en su respuesta, en el programa 'La Banda' de 'À Punt Esports', añadió que Peter Lim está bloqueando la venta del club.

Cañizares fue tajante: "Lo primero para que se produzca una venta en un club es que el que tiene las acciones quiera venderlas. Vamos a empezar por ahí...", explicó el exguardameta, antes de pasar a revelar una experiencia personal vivida hace poco más de un año, por lo que habla a sabiendas y de buena mano.

Un grupo inversor trató de llegar a Peter Lim

Según relató el comentarista deportivo, hace 13 meses se reunió con una persona que intentaba contactar con el máximo accionista del Valencia CF para articular una posible compra de las acciones del club. "Hace 13 meses exactamente yo me reuní con una persona que estaba tratando de llegar a Peter Lim para, con un grupo, comprar las acciones del Valencia. Me reuní con ellos no porque yo quisiera, porque ellos propusieron dialogar con un café, tranquiliamente, sin ninguna vinculación. No fueron capaces de sentarse con Lim. Ni a través de intermediarios, ni en persona, ni presentándose en Singapur, ni nada... O sea, vamos a entender esto como el principal problema que tenemos. Aquí no es una cuestión de que no hay dinero para comprar el Valencia", indicó.

"Aquí lo primero es que hay un un dueño que no quiere vender. Yo mi casa no la quiero vender. Vivo muy a gusto en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me la vais a comprar vosotros, si no quiero vendérosla? No... que estáis reuniendo dinero ya... pero que es que no tiene precio. Empecemos por ahí. Esta es la realidad de lo que pasa en el Valencia. Esto que yo te he contado es una persona. Me han contado que han ha habido otras anteriormente. En este caso, fehacientemente, yo te digo que hubo una persona", continuó respondiendo a la cuestión del periodista Diego Picó.

Por lo tanto, Cañizares asegura que aquel grupo inversor no logró siquiera sentarse con Lim, ni mediante intermediarios, ni viajando a Singapur. "No fueron capaces de sentarse con Peter Lim. Ni a través de intermediarios, ni con Peter Lim en persona, ni presentándose en Singapur", afirmó.

El exinternacional considera que ahí reside el principal problema: "un dueño que no quiere vender".

"No es mi caso ninguno de los tres"

Finalmente, Cañizares también diferenció su situación de la de Sergio Ramos y el Sevilla. El exmeta valencianista explicó que para dar un paso así se necesitan tres factores: un gran patrimonio económico, voluntad de invertirlo en el fútbol y deseo de trabajar en la gestión de un club. "Sergio Ramos tiene un patrimonio y decide invertir parte de él en el fútbol junto con otros socios. Muy bien. Pero primero hay que tener ese patrimonio, luego querer gastárselo en el fútbol y después querer defenderlo con tus conocimientos", argumentó.

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"Entonces, si no quiere vender el club, qué tontería es esa de que busquemos inversores, los exjugadores, los no sé qué... Luego, está el caso de Ramos. Sergio es un tipo que tiene un patrimonio y que decide que parte de su patrimonio, junto con otros socios, invertirlo en el fútbol y trabajar para el fútbol. Muy bien, uno primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos, ¿no? No es mi caso en ninguno de los tres puntos. Ni tengo un patrimonio como el de Sergio Ramos, ni quiero apostar el que tengo por el fútbol, ni quiero trabajar en un equipo de fútbol", terminó.