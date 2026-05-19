Cömert representará al Valencia en el Mundial... ¿con su futuro en el aire?

Eray Cömert está en la lista de Suiza para disputar el Mundial de 2026 que se juega en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. El jugador helvético disputará la gran cita del este verano en el mundo del fútbol representando al conjunto valencianista, o ¿no? Y es que acaba contrato con el club el 30 de junio y su futuro ahora mismo está en el aire.

El defensor, que termina contrato con el conjunto de Mestalla, estará sancionado para recibir al FC Barcelona en Mestalla en la última jornada del campeonato, por lo que salvo que el club valencianista le ofrezca la renovación su último partido como blanquinegro fue ante el Rayo Vallecano, encuentro que no pudo completar al ser expulsado.

La intención del jugador pasa por afrontar la cita mundialística con su futuro resuelto, de hecho sus agentes han estado en las últimas semanas en Valencia, pero de momento no se ha movido ficha. El jugador suizo puede marcharse gratis al finalizar contrato con el Valencia CF y hay dos equipos de la Bundesliga que se han puesto a la cola para ficharle.

El central, que empezó como cuarto en discordia y que acabó teniendo muchos minutos en un tramo de la temporada, ya recibe intereses para firmar el próximo mes de junio. El conjunto de Mestalla se ha llegado a plantear renovarle, pero la cosa está parada por la situación del equipo.

Segundo Mundial

Cömert jugará, por segunda vez, un Mundial después de haberlo hecho en Catar 2022. Además, el defensa suizo atesora experiencia con su selección tras haber competido también partidos clasificatorios para la Eurocopa y la UEFA Nations League. Suiza está encuadrada en el grupo B junto a Catar, Bosnia y Herzegovina y Canadá. Su inicio en este campeonato será el 13 de junio a las 21:00 horas.

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El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

¿Único representante del Valencia CF?

El suizo puede ser el único jugador del Valencia CF en el Mundial. Guido está en la prelista de Argentina pero no es tan clara su presencia en la lista final, mientras que Cenk también tiene complicada su presencia entre los elegidos por Turquía. El jugador tiene contrato con el Valencia hasta el 30 de junio, por lo que el club, según normativa FIFA, cobrará por el jugador, aunque a partir del 1 de julio podría ser otro club el que se lleve estos ingresos.