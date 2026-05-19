Maffeo, en la agenda del Valencia CF, habla de su futuro con el Mallorca en descenso

La derrota del Real Mallorca en el Ciutat de València dejó una de las imágenes más significativas del delicado momento que atraviesa el club bermellón en puestos de descenso. Tras el encuentro, varios jugadores se acercaron a la grada donde se encontraban los aficionados desplazados y se produjo un intercambio de opiniones marcado por la frustración y la tensión acumulada durante las últimas semanas.

Uno de los protagonistas fue Pablo Maffeo, uno de los nombres que tiene el Valencia CF encima de la mesa para reforzar el lateral derecho la próxima temporada. El lateral bermellón dio la cara ante los seguidores en una escena captada por IB3 TV y lanzó un mensaje claro tanto sobre el compromiso de la plantilla así como sobre su futuro en el club.

“¿Tú crees que no hemos creído? Nos recrimináis que no hemos querido. Yo con la directiva no me puedo meter. Nosotros lo damos todo y más Raíllo y yo que hemos estado jugando todo el puto año”, explicó el defensa visiblemente afectado.

Maffeo también quiso defender su implicación personal con el Mallorca, asegurando que ha competido incluso lesionado por el sentimiento que tiene hacia el club. “Yo he jugado aquí lesionado y porque siento el club por mucho que vosotros digáis que no”, afirmó durante la conversación mantenida antes de subir al autocar.

Además, el futbolista habló abiertamente sobre su continuidad, dejando claro que no piensa abandonar el barco en un momento complicado. “Yo tengo contrato aquí y si me toca quedarme me quedaré. Si yo me tengo que quedar y subir, me dejaré todo para subir”, señaló ante los aficionados bermellones.

El lateral cerró su intervención mostrando comprensión hacia el malestar de la afición tras una temporada cargada de decepciones. “Entiendo el enfado y la decepción, yo también lo estoy”, concluyó.

PALMA, 21/04/2026.- El defensa del Mallorca Pablo Maffeo (d) disputa un balón ante el defensa del Valencia José Luis Gayà durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Valencia, este martes en el estadio de Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

Estas fueron sus palabras

¿Tú crees que no hemos creído? Nos recrimináis que no hemos querido. Yo con la directiva no me puedo meter. Nosotros lo damos todo y más Raíllo y yo que hemos estado jugando todo el puto año. Yo he jugado aquí lesionado y porque siento el club por mucho que vosotros (los aficionados) digáis que no. Yo tengo contrato aquí y si me toca quedarme me quedaré, si yo me tengo que quedar y subir, me dejaré todo para subir. Entiendo el enfado y la decepción yo también lo estoy»,

En la agenda del Valencia CF

El lateral derecho es la posición donde más ha sufrido y está sufriendo el Valencia CF en esta temporada 2025/26. Las lesiones y el rendimiento irregular de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall llevaron al fichaje el 23 de febrero de un 'temporero', Renzo Saravia, cuyo contrato expira el 30 de junio.

La urgencia de renovar el lateral derecho en el mercado de verano es máxima y, según ha podido saber este diario, desde hace semanas se han abierto varias vías siendo una de las preferentes la del valenciano del Aston Villa Andrés García (Villar del Arzobispo, 7/02/03). El ex del Levante UD ha estado en la agenda valencianista anteriormente, sin ir más lejos, en invierno cuando el lado derecho de la defensa no fue prioritario. Además, entonces Unai Emery prefirió que no saliese a mitad de un curso en el que a los 'villanos' tenían por delante una importante carga de partidos con la lucha por las plazas Champions en la Premier League, la UEFA Europa League, en la que se han metido en semifinales, y la FA Cup, de la que cayeron en febrero.

Noticias relacionadas

Andrés García y Unai Emery, su entrenador en el Aston Villa / AV

Los técnicos se encuentran en la actualidad analizando el mercado en busca de laterales derechos de distintos perfiles tácticos y diferentes condiciones de salida de sus respectivos equipos. Aparte del nombre de Andrés García, hay otro bien posicionado, el del mallorquinista RCD Mallorca Pablo Maffeo, y un tercero que también gusta, el de Víctor Gómez, pero al que su progresión en el Sporting de Braga lo convierte en una pieza difícil por cotizada. Los portugueses pedirán por un jugador que termina contrato en 2028 un traspaso muy por encima de cinco millones de euros. En verano dijeron "no" al Spartak de Moscú y una oferta por encima de siete 'kilos'. Sin pasar por alto que la Real Sociedad y los grandes clubes del fútbol luso tampoco quitan ojo a este catalán de 26 años formado en el Espanyol.