El fútbol inglés ya tiene nuevo rey y también un nuevo campeón español en sus filas. Cristhian Mosquera conquistó este martes la Premier League de su carrera después de que el Arsenal certificara matemáticamente el título este martes gracias al empate 1-1 del Manchester City ante el AFC Bournemouth en el Vitality Stadium.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta no necesitará saltar al terreno de juego para jugar. El tropiezo del vigente campeón dejó sin opciones al equipo de Pep Guardiola y desató la euforia en el norte de Londres, donde los “gunners” vuelven a levantar el trofeo liguero 22 años después.

Para Mosquera, la conquista tiene un sabor especial en su primer año trassu venta. El exjugador del Valencia CF se convierte en uno de los españoles más jóvenes en conquistar la Premier, consolidando así su crecimiento en el fútbol europeo tras su salida de Mestalla.

El empate frente al AFC Bournemouth acabó con cualquier esperanza de remontada del City y abrió definitivamente las puertas al festejo londinense.

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En el Emirates Stadium ya preparan las celebraciones para un título histórico que devuelve al Arsenal a la cima del fútbol inglés. Y entre los protagonistas de esa conquista aparece el nombre de Cristhian Mosquera, el talento español que ya sabe lo que es tocar la gloria en la Premier League con la final de la Champions y el Mundial en el horizonte.