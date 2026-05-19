Osasuna: el gran aliado del Valencia CF en la lucha final por la Conference League

Este sábado, 23 de mayo, el Valencia CF tiene ante sí la oportunidad de regresar la próxima temporada al concierto del fútbol europeo después de seis campañas de ausencia y cero absoluto en el concepto de ingresos UEFA, capital económico más relevante de los clubes punteros. Sin embargo, el equipo de Carlos Corberán, pendiente hasta hace una semana más del descenso que de Europa, no depende de sí mismo para poder conseguirlo. Necesita ganarle en Mestalla al campeón, el FC Barcelona, que hará rotaciones... y necesita dos aliados en el norte: Osasuna y Alavés, siendo el conjunto navarro entrenado por el italiano Alessio Lisci.

El Valencia llegará a la última jornada de LaLiga pendiente de dos campos más allá de Mestalla: el Coliseum de Getafe y Mendizorroza. En tierras madrileñas, los azulones de José Bordalás defenderán la séptima plaza, que da acceso a la Conference League, frente a un Osasuna que se juega la supervivencia en Primera divisón. Precisamente, una vida en la máxima categoría que ya tiene segura para el próximo curso el Alavés. Los vitorianos reciben en su estadio al Rayo Vallecano sin la misma tensión competitiva que empujará a los 'rojillos' a entrar al césped de Coliseum en busca desesperada de no perder.

En Mendizorroza hay factores, como el deseo de los locales de despedirse de su público con buen sabor de boca o la cercanía de la final europea del 27 de año para los visitantes, que pueden beneficiar a los intereses valencianistas. No obstante, el punto que se posiciona como más favorable para los de Mestalla es la urgencia de Osasuna. Eso sí, cabe recordar que los de Corberán necesitan que los dos, tanto Getafe como Rayo, pinchen, ya que ambos clubes madrileños le superan ahora mismo en la clasificación. Los de Bordalás suman 48 puntos, dos más que el Valencia aunque con el golaveraje en contra, y los de Iñigo Pérez, 47.

El Getafe, en consecuencia, ocupa actualmente la última posición europea -UEFA Conference League- y depende de sí mismo para conservarla. Por ello, el Valencia necesita obligatoriamente que el Getafe no gane en el Coliseum a Osasuna. Los de Lisci no pueden ya escatimar nada tras caer frente al Espanyol en El Sadar (1-2). Los navarros siguen con 42 puntos y todavía no tienen asegurada matemáticamente la continuidad en Primera. Ese contexto hace del duelo en una auténtica final para ambos equipos: el Getafe pelea por Europa y Osasuna por evitar el descenso.

Osasuna necesita puntuar para evitar sustos

Las cuentas del conjunto 'rojillo' son claras. Un empate en el Coliseum le garantizaría la permanencia matemática, mientras que una derrota le obligaría a mirar a lo que ocurra en otros escenarios, especialmente en los partidos de Girona y Mallorca, los equipos que marcan actualmente la zona roja. Eso sí, cuidado, que existe una combinación que dejaría a los navarros en LaLiga aun perdiendo en Getafe.

Osasuna se salva si…

Gana en Getafe.

Empata en Getafe.

Pierde, pero Girona o Mallorca no ganan.

Precisamente esa necesidad competitiva de Osasuna es lo que alimenta la esperanza valencianista. A diferencia del otro aliado necesario, el Alavés, que no tiene nada en juego más que una despedida honrosa de Mendizorroza.

El otro frente: el Valencia también mira a Vitoria

El Alavés-Rayo Vallecano también tiene impacto directo en la pelea europea. Mestalla necesitará igualmente que el Rayo no gane en Vitoria para mantener vivas sus opciones continentales. En cambio, en tierras vascas el único con algo en juego será, precisamente, quien precede a los blanquinegros en la tabla, el Rayo.

No obstante, entrenados por el exjugador y extrenador del Valencia Quique Sánchez Flores, los vitorianos cuentan con la motivación de dar una última alegría a su afición como festejo de la permanencia, obrada en buena medida al hombre que en 2006 y 2007 clasificó por dos temporadas consecutivas a los blanquinegros a la Champions League.

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Una última jornada de transistores en Mestalla

La séptima plaza se decidirá al límite y el Valencia dependerá tanto de sí mismo como de terceros. Mestalla vivirá una jornada de radios, móviles y resultados cruzados, con especial atención a lo que hagan Osasuna y Alavés que, sin pretenderlo, deben de transformarse en los grandes aliados de los ches. Intereses de valencianistas, rojillos... y no tanto babazorros van de la mano en una jornada unificada que arrancará a las nueve de la noche del sábado.