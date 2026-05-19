¡Premio Mundial para Guedes! Roberto Martínez explica la llamada de Portugal al ex del Valencia CF

La gran temporada de Gonçalo Guedes en la Real Sociedad ha tenido recompensa. El delantero portugués, campeón de la Copa del Rey con el conjunto donostiarra y una de las piezas más destacadas del curso, ha sido incluido por Roberto Martínez en la lista de Portugal para el Mundial de 2026.

El exjugador del Valencia CF regresa así a una gran cita internacional después de consolidarse como uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo txuri-urdin. Su rendimiento en San Sebastián, donde ha recuperado protagonismo y regularidad, ha convencido al seleccionador portugués.

Durante la presentación de la convocatoria en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, Martínez explicó que Guedes aportará “flexibilidad” al ataque de Portugal. El técnico español destacó que el atacante puede actuar tanto en las bandas como por el centro, además de ser importante en los espacios y en las transiciones rápidas. El luso será, según Martínez, el tercer delantero de la plantilla, debido a su "flexibilidad" ofensiva, ya que "puede jugar por fuera, por dentro y abrir espacios en el contraataque".

Guedes durante un partido con Portugal / SD

La lista lusa estará liderada por Cristiano Ronaldo, que disputará su sexto Mundial y el último de su carrera. A sus 41 años, el capitán portugués continúa siendo una referencia dentro del vestuario y sobre el césped. Roberto Martínez subrayó que el delantero del Al Nassr mantiene intacta su competitividad y sigue siendo un ejemplo para el grupo.

Junto a Cristiano aparecen otros nombres destacados como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha o Rafael Leão, en una selección portuguesa que aspira a pelear por el título en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Portugal queda encuadrada en el Grupo K, donde se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Antes del inicio del campeonato, el combinado portugués disputará dos amistosos preparatorios ante Chile y Nigeria durante el mes de junio.

La lista

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

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Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).