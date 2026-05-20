Colocan al héroe del ascenso del Ipswich en el Valencia CF

El Valencia CF todavía no sabe a ciencia cierta si disputará o no la Conference League el curso que viene, lo que afectaría a la planificación deportiva al tener que disputar una competición más que este curso. Lo que está claro es que Ron Gourlay tiene mucho trabajo por hacer. Cedidos que no se van, jugadores que terminan contrato y varias salidas que se producirán ocupan gran parte del tiempo y esfuerzo de la dirección deportiva, pero todo ello debe ir acompañado de un buen trabajo en el mercado de fichajes.

Toca reforzar todas las líneas del campo, desde la portería hasta la delantera. Son muchos los frentes abiertos y uno de ellos podría ser el de reforzar un mediocentro en donde podría salir del equipo Baptiste Santamaría tras un curso en el que fue de más a menos hasta dejar de contar. Con el futuro de Guido en el aire, es imperante cerrar cuanto antes un jugador que refuerce la sala de máquinas. Y aquí es donde aparece el nombre de Dan Neil.

Según la popular 'TalkSport', el centrocampista inglés de 24 años es objetivo del Valencia CF. Tras pasar la segunda vuelta de la liga cedido por el Sunderland en el Ipswich Town de Championship, se ha convertido en el héroe del ascenso. Internacional en categorías inferiores con Inglaterra en el pasado, su contrato ha finalizado y busca un nuevo reto con el cartel conseguido en los últimos meses. Serán varios los clubes interesados en su fichaje como agente libre.

Las características de Dan Neil

Aunque mide 185 centímetros no es un especialista aéreo ni alguien que busca ir al choque, pero no duda en ir al suelo y confrontar el cuerpo a cuerpo para recuperar una pelota. Una de sus cualidades reside en la salida desde atrás rompiendo líneas de presión con la pelota controlada. Tiene cierta capacidad de llegada al área, anotando una media de dos goles y generando cuatro asistencias por temporada.

Dan Neil, celebrando el ascenso a Premier con el Ipswich / Ipswich

Un fijo en la Championship

El medio británico asegura que Carlos Corberán valora mucho a Neil por su etapa como entrenador en el West Bromwich Albion, en la Championship. El centrocampista, con un valor de mercado de 5,5 kilos, fue un jugador indiscutible para el Sunderland en la categoría de plata del fútbol inglés hasta que esta temporada, ya en la Premier, perdió el puesto en beneficio de jugadores como Xhaka, Le Fée o Sadiki. Ahora, como agente libre, vuelve a tener la sartén por el mango.

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